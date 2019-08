Labradora Loxe oslepili pepřákem. Uzdravil se, ale nový domov vyhlíží zatím marně

Zatím jen smůlu měl v životě mladý kříženec labradora Lox (asi 2), který se do tachovského útulku U Šmudliny dostal za velmi dramatických okolností. Skončil tam poté, co ho pracovník ochranky jedné z místních firem, do které se zaběhl, oslepil pepřovým sprejem. V útulku ho vyléčili, nový domov se mu ale nedaří najít.