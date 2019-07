Kastrovaný Doby napadá ostatní kočky, lidi ale miluje. Živořil, teď hledá svého pána

Doby byl odchycený na okraji Litoměřic, kde polodivoce živořil ještě s dalšími kočkami. Poté, co se ocitl v útulku, začal se fixovat na člověka, kterého si hlídá jako pes. „Chce být středem pozornosti, nesnáší žádnou konkurenci. Je prostě svůj,“ popsala jeho povahu majitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Doby je krásný kocour, který miluje lidi. Ostatní kočky ale nesnese, tvrdě je napadá | Jana Ulrichová

Rozháněl je pes

Jiné kocoury a ani kočky kolem sebe Doby nesnese, pronásleduje je přímo urputně, a napadá je hlava nehlava. „Má dny, kdy se špatně vyspí, a pak ostatní kočky vytrvale pronásleduje, a když je dostihne, rve se s nimi s krve. Jednou do takové bitky musel dokonce zasáhnout i náš pes, který vycítil, že to Doby už přehnal,“ vylíčila Maskulanisová.

Miluje mazlení

V útulku se proto rozhodli najít Dobymu nový domov. Podle nich by se hodil do bytu, je čistotný, k lidem i dětem velice přítulný, má rád mazlení, při kterém nekouše ani neškrábe, jen si ho užívá. V domě nebo bytě by ale musel být sám, jako jediný. „Pro člověka je to vynikající kámoš, ne ale pro ostatní kočky,“ zdůraznila znovu vedoucí útulku.

Zájemci, volejte

Zájemci, kteří by chtěli Dobyho adoptovat, se mohou ozvat na telefonní číslo útulku 602 893 442, případně psát na e-mailovou adresu Marek.Maskulanis@seznam.cz.