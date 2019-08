Zachránili stovky týraných zvířat, teď potřebují sami pomoc. Spolek bojuje o nový azyl

O opuštěné, nechtěné a týrané psy se už léta stará spolek Pes nejvěrnější přítel. Umisťuje je do dočasných péčí, jejich kapacity už ale nestačí. Zakoupil proto dům u Všetat na Rakovnicku, kde začal budovat stálý azyl. Zakladatelka spolku do něj investovala vlastní milion, dobrovolníci pak přiložili zdarma ruku k dílu. Zdroje teď ale vyschly a sen se začíná rozplývat.

„Dům jsme koupili před dvěma lety. Potřebujeme zrekonstruovat přízemí, kde by měli být psi zvyklí na domácí péči. Bude tu samozřejmě karanténa, veterinární místnost a také zázemí pro správce. Venku počítáme se čtyřmi až pěti kotci pro větší nebo nesocializované psy,“ popsala Kristina Wurstová.

Vše ze svého a darů

Dům byl ve chvíli, kdy ho spolek koupil, ve velmi špatném stavu, chyběla střecha, takže dovnitř zatékalo. „Uvnitř bylo vše tak, jak to tam původní majitelé nechali, takže v první fázi jsme museli vyklidit věci pokryté plísní tak, aby zbyly jen holé zdi, a pak se dělala střecha,“ řekla a dodala, že vše zvládli s dobrovolníky v rámci devíti brigád.

Koupi domu a rekonstrukci střechy zaplatila ze svého zakladatelka spolku Simona Štěpánková, všechny ostatní práce byly financovány z dobrovolných darů. Teď ale zdroje vyschly.

Dotace pro psy nejsou

„Zkoušeli jsme různé nadační fondy, i Evropskou unii, oslovili jsme spoustu lidí i organizací, vždy nám ale bylo řečeno, že pro pejsky nelze dotaci dostat,“ řekla Kristina Wurstová.

Na dokončení rekonstrukce azylu chybí teď spolku, který má působnost po celé republice, 1,5 miliónu korun. Proto se jeho členové rozhodli oslovit firmy, ukázat jim svou vizi a požádat je o dar či o pomoc s dodáním materiálu a práce za jiné, než jsou komerční ceny. „Doufáme, že náš projekt někoho zaujme a že nám s jeho dokončením pomůže,“ uvedla.

Chtějí i vzdělávat

Azyl spolku Pes nejvěrnější přítel nebude jen klasický útulek. Budou v něm sice umístěni pejsci v dočasných péčích, kteří se zde budou socializovat a připravovat na adopci, zároveň bude ale sloužit i jako školící středisko. Členové spolku by se v něm chtěli setkávat s dětmi či dočaskáři a vzdělávat je. Měli by tam být i tři pokoje pro zájemce, kteří by si chtěli adoptovat psa. Mohli by tu s ním strávit víkend, seznámit se s ním a vyzkoušet si v praxi, co péče o něj obnáší.

Postrčila je kauza Vlčkovice

Na myšlenku vybudovat vlastní azyl přivedla členky spolku nutnost umisťovat i psy, které se nehodí do rodin s dětmi nebo jinými zvířaty. Ukázala se zejména ve chvíli, kdy bylo potřeba umístit více odebraných psů naráz. „Utvrdila nás v tom loňská kauza Vlčkovice, kdy jsme z hodiny na hodinu převzali 53 psů. Rozváželi jsme je po celé republice do dočasek. Nakonec se nám je podařilo umístit, ale byla to přesně ta situace, kdy by nám už fungující azyl velmi pomohl,“ uvedla zakladatelka spolku Simona Štěpánková.