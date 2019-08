Fenku brutálně zmlátil na ulici. Tyranovi z Jáchymova hrozí jen pokuta

Mladík, který prý v Jáchymově nemá dobrou pověst, se podle svědků pustil do pejska proto, že něco snědl ze země. Policisté, které svědci okamžitě přivolali, jednali rychle. Fenku mu odebrali a umístili ji u Petra Prokeše, který provozuje Záchrannou a odchytovou službu. Tomu se pak podařilo dohledat původní majitelku, které se fenka jménem Meggi zhruba před měsícem ztratila.

Muž na ulici v Jáchymově napadl svojí vlastní fenku. Nejprve ji uhodil, pak škrtil a nakonec s ní hodil o zem. Policie mu zvíře odebrala. | Archiv čtenářky Blesk.cz

Žádné zranění

Meggi zatím zůstává v péči záchranné stanice Petra Prokeše v Karlových Varech. Původní majitelka ji tam už navštívila a dojemně se s ní uvítala. Zda se k ní vrátí, není zatím jasné. Případ je totiž stále ještě v šetření. Zatím je ale veden jen jako přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. A to proto, že podle současných naprosto nedokonalých zákonů neutrpěla fenka během bití žádné zranění. „Pracovník odchytové stanice zajistil předběžné veterinární vyšetření, zda nemá pes zranění, které by vyžadovalo okamžité odborné ošetření. Bylo nám sděleno, že je v pořádku,“ uvedla pro Blesk tlapky policejní mluvčí Eva Valtová.

Hledají známky týrání

Podle policejní mluvčí prohlédne v nejbližších dnech fenku ještě podrobněji pracovník krajské veterinární správy. „Je to kvůli zjištění například starších zranění, která by nasvědčovala týrání,“ řekla. V takovém případě by pak mohl být přestupek ještě překvalifikován. Pokud u něj zůstane, hrozí mladíkovi pokuta v řádech desetitisíců.

Fenka je teď v péči Petra Prokeše, který provozuje Záchrannou a odchytovou službu. Na týrání, kterému byla vystavena, podle něj naštěstí zapomněla | Petr Prokeš - Záchranná a odchytová služba

Bez honoráře ne

Blesk tlapky chtěly Meggi v jejím dočasném domově navštívit, provozovatel záchranné stanice Petr Prokeš jim to ale neumožnil. Za natáčení a fotografování totiž žádal honorář, a když nebyl vyslyšen, obvinil reportérky, že „případy zveličují“ a „přiživují se na práci jiných“. I přesto budou Blesk tlapky rozuzlení případu dál sledovat.