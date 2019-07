Týraný Rony znovu ožil. Dobrácký ovčák si prošel peklem a hledá nový domov

Rony žil u nepřizpůsobivých v naprosto otřesných podmínkách. Psí záchranáři od nich odebírali dvě štěňata, přitom čirou náhodou objevili zavřeného i starého psa. „Byl podvyživený, dehydrovaný, zablešený, měl plíseň, zánět zvukovodu a především velké šrámy na duši,“ popsala provozovatelka útulku Rafael Iva Volková.

Stačily dva měsíce

Původní majitelé se Ronyho, stejně jako obou štěňat, rádi zbavili, a proto podepsali darovací smlouvu. Ivě Volkové, která se ho pak ujala, stačily pouhé dva měsíce na to, aby ze starého, nemocného a psychicky zlomeného psa vymazlila skvělého, přátelského parťáka. „Je zdravý, krevní rozbory má už v pořádku. Je to strašně hodný, dobrácký pejsek, proto mu teď hledám novou rodinu,“ řekla.

Pes jednoho pána

Rony by se podle ní hodil nejvíce ke starším lidem, k rodinném domku se zahrádkou, kde by měl přístup do domu. S fenkami vychází dobře, snese se i se staršími psy žijícími v útulku. „Bude to pes jednoho pána. Svého člověka bude bezmezně milovat stejně, jako teď miluje mě,“ řekla Volková.

Kniha zaplatí operace

Iva Volková založila útulek Rafael pro týrané, nechtěné, staré a nevyléčitelně nemocné psy v roce 2013. Za tu dobu prošla jejíma rukama řada svěřenců s velmi pohnutými osudy. Vzpomínky na ně zachytila Iva ve své knize Příběhy statečných, kterou nedávno pokřtila. „Z výtěžku, který by měl být přes milión korun, budu hradit registrovaným útulkům nákladné operace, které si nebudou moci sami dovolit,“ uvedla Iva Volková. Kniha je ke koupi přímo v útulku Rafael, nebo ji lze objednat přes webové stránky www.rafael-ops.cz.