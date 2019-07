Podivín se odmítá vzdát smečky týraných ovčáků. Se psy se zabarikádoval na pozemku

František Doležel se dvou desítek neočkovaných, napůl zdivočelých psů, kteří se mu na pozemku nekontrolovatelně množí, nehodlá vzdát. Už dříve reportérkám Blesk tlapek řekl, že se raději oběsí nebo skočí po vlak. Když zjistil, že mu zvířata mají být odebrána, a navíc po něm jde i stavební úřad, protože jeho příbytky stojí načerno, rozpoutal válku. Příjezdovou cestu na pozemek, kde žije, zatarasil pneumatikami, vysloužilými lednicemi, větvemi, sutí a hromadami střepů, a postavil tam i vraky aut.

Traktory neprojedou

„Zkouší se tam zabarikádovat,“ řekl starosta obce Pavel Holub, který s podivínem bojuje už roky. Cesta přitom patří obci a využívá ji místní zemědělec, který po ní jezdí s traktory a kombajny. Starosta proto přivolal na místo policejní hlídku z Boskovic. Té pak rozzlobený senior tvrdil, že zátaras z odpadků postavil kvůli starostovi, aby mu zabránil vstupu na svůj pozemek.

Musí uklidit

Vzápětí začal senior naříkat, že trpí, kvůli svým psům, kteří za nic nemohou, a to, že je nezvládá, odmítl připustit. „Teď neřešíme psy. Řešíme nepořádek, ten tam nemá co dělat,“ nastoupili na něj policisté. „Proč? To je cesta, ne?,“ divil se důchodce. „To není vaše cesta. Není a nikdy nebyla,“ namítli. „Ale nikdo jiný po ní nejezdí,“ dohadoval se senior, ale marně. Policisté ho pak vyzvali, aby zátaras odstranil, a dali mu na to 24 hodin, protože si stěžoval, že je unavený a nezvládne to odklidit hned.

Hlídka případ zaevidovala jako tři přestupky, a to schválnost, založení černé skládky, a pokud ji senior v daném termínu neuklidí, tak i neuposlechnutí úřední výzvy. Odebrání jeho psů řeší nyní, po jeho odvolání, Krajský úřad v Brně, na jehož rozhodnutí se čeká.

Přijde o všechny psy?

Podle inspektorů Krajské veterinární správy Jihomoravského kraje František Doležel své psy týrá, protože je chová v nevhodných podmínkách, nedokáže zabránit jejich útěkům, ani tomu, aby se napadali a navzájem se zraňovali. Své psy nemá navíc ani očkované proti vzteklině, což je povinné. Porušuje tím opakovaně jak zákon o veterinární péči, tak i zákon na ochranu zvířat proti týrání. Proto mu je navrhli všechny odebrat.