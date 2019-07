Smečka podivína děsí vesnici: Starosta chce ovčáky odebrat, Blesk tlapky nabízí pomoc

Zoufalí jsou lidé z Chrudichrom na Blanensku ze souseda Františka Doležela (70), který na pozemku plném harampádí žije se smečkou kříženců německého ovčáka. Dvacítku psů nezvládá, zvířata mu utíkají a místní se jich bojí. Starosta chce situaci řešit, nejde to ale tak rychle, jak by si přál.

František Doležal se ale psů, kteří útočí na něj a napadají se i navzájem, nechce vzdát. Tvrdí, že je miluje a starostu, který chce situaci řešit rázně, vydírá tvrzením, že se raději zabije, než by je někomu dal. Připouští sice, že mu utíkají, řešit to ale nechce.

František Doležal si nepřipouští, že psi u něj trpí | Jana Ulrichová

Nenechá se přesvědčit

„Když jsme poblíž jeho pozemku sekali trávu, ti psi na nás doráželi. Nebylo to jednou, lítají tam po okolí pořád,“ řekl pracovník obce Jiří Votoček. Krátcí jsou na podivína i jeho příbuzní. „My o tom víme, s ním ale není řeč, nenechá se přemluvit, aby je dal pryč a nechal si třeba dva. Nikdo ho nedokáže přesvědčit,“ řekl synovec Františka Doležala.

Starosta obce Pavel Holub se seniorem, který nemá své psy očkované a navíc za ně neplatí poplatky, bojuje už od roku 2017. „Zkoušel jsem to s ním řešit po dobrém. Vždycky nasliboval, že psy zajistí a bude za ně platit, ale nikdy nedodržel slovo,“ řekl starosta.

Starosta Pavel Holub (vlevo) se snaží seniora přimět, aby se psů vzdal | Jana Ulrichová

Dvacet psů ve smečce

Kvůli sílícím stížnostem místních proto na problematického důchodce poslal dvě kontroly z Krajské veterinární správy. Při té poslední, letošní, inspektoři na místě napočítali přes 20 psů včetně štěňat. Konstatovali, že je František Doležal týrá, protože je chová ve smečce v nevhodných podmínkách, a není sto je zabezpečit a zabránit tomu, aby se napadali a zraňovali navzájem, proto navrhli jejich odebrání.

O tom, kdy a zda vůbec senior o svůj chov přijde, teď rozhoduje pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích, který je ale momentálně na dovolené. K razantnímu řešení ale podle starosty moc nemá.

Podivín žije se smečkou ovčáků, psi ohrožují místní. Týrání, mají jasno veterináři

Až se něco stane

„Řeší to úřední cestou, odbor poslal rozhodnutí k odběru psů, pan Doležal se ale na poslední chvíli odvolal. Následovalo druhé rozhodnutí, zase se odvolal. Teď je to na kraji a čeká se na rozhodnutí tamních úředníků,“ popsal starosta. „Bojím se, že to kraj vrátí k dalšímu prošetřování. Ocitneme se tak v bludném kruhu, ze kterého se nedostaneme, dokud tady nedojde k nějakému neštěstí,“ posteskl si a dodal, že má z celé situace už těžké spaní.

Psi se na pozemku mezi sebou množí, navzájem se napadají a utíkají do vsi | Jana Ulrichová

Blesk tlapky pomohou

Podle starosty přitom není vůbec nutné vést tak složitou papírovou válku. „Psy je podle inspektora KVS možné odebrat okamžitě, a to v rámci předběžného opatření,“ řekl. Jde jen o to vyřešit umístění psů a jejich financování, což řadu úředníků odrazuje. Blesk tlapky proto nabídly starostovi pomoc s umístěním psů prostřednictvím záchranných spolků. Další zájemce, kteří by se mohli zvířat ujmout, ještě hledají. Hlásit se mohou dobrovolnici spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek, na telefonní číslo 777599405.