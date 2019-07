Tyranka Marie doběhla úředníky. Odebraného psa prý prodala, teď je „na návštěvě“

Marie Vránková (59) ze středočeských Číčovic chovala podle veterinárních inspektorů svá zvířata v nevyhovujících podmínkách, navrhli proto jejich odebrání. Jenže úředníci odvezli jen kozy, všechna ostatní zvířata zůstala, některá se dokonce vrátila zpět. A to zřejmě podvodem. Úředníci ze středočeských Černošic, kteří mají případ na starost ale tvrdí, že je to tak v pořádku.

Marie Vránková žije už léta v rozestavěném domě v Číčovicích doslova na hromadách odpadků. Mezi nimi chovala koně, kozy, psa, kočky a drůbež. Kozy držela na balkoně v prvním patře, koním slouží za stáj přízemí. Veterináři, když to viděli, konstatovali, že jde o týrání. Podle nich nejenže žila zvířata ve špatných podmínkách, ale ani výživa a péče o ně nebyly ideální. Proto navrhli jejich odebrání.

To se ale úředníkům z Městského úřadu v Černošicích nepovedlo, zdivočelé, na kontakt s lidmi nezvyklé koně nezvládli naložit a odvézt do náhradní péče. Pochytat drůbež se ani nepokoušeli. Odvezli jen kozy, které se během doby, než začali úředníci konat, pravděpodobně namnožily. Místo sedmi zvířat jich bylo 49! Ty úředníci odvezli, stejně jako psa a šest koček. Koně ponechali na místě s tím, že jejich odběr je nerealizovatelný.

Koně se nakonec odebrat nepodařilo | Alexandr Malachovský

Psa údajně koupila sousedka, kočky šly darem

Blesk tlapky, které případ dlouhodobě sledují, ale zjistily, že kromě koní má už Marie Vránková zpět i svého psa a kočky. V době odběru jí totiž už údajně tato zvířata nepatřila. Psa prodala sousedce, která úředníkům předložila kupní smlouvu, kočky prý darovala do Meziboří. Reportérky ale psa při každé své návštěvě našly na pozemku Marie Vránkové.

Jeho novou majitelku Alexandru S. doma nezastihly, mluvily ale s jejím příbuzným, který potvrdil, že psa od Vránkové koupila. „Je to pravda. Je tu, stará se o něj,“ řekl a dodal, že když se pes zdržuje na pozemku paní Vránkové, je tam na návštěvě. Vránková sama pobyt psa na svém pozemku zdůvodnila reportérkám tím, že pes ji má rád a proto k ní utíká.

Zpět u Marie Vránkové jsou i kočky, které měly být darovány do Meziboří. Reportérky jich na pozemku napočítaly nejméně deset včetně koťat, takže se utěšeně množí.

Pes je stále na pozemku Marie Vránkové nebo v jeho nejbližším okolí | Jana Ulrichová

Starostka ani sousedé nemají radost

Starostka Číčovic Marie Chuchová z toho nemá radost. „Bohužel nemám žádné konkrétní informace, úředníci z Černošic nás o svém postupu neinformují. Měla jsem za to, že to řeší dál. To, že zmizely jen kozy a ostatní zvířata včetně koní, které drží na malém pozemku bez možnosti výběhu, zůstala, je špatné. Doufala jsem, že ji odebráním přimějí k úklidu pozemku,“ řekla.

Situace v obci netěší ani sousedy, mluvit ale moc nechtějí, prý se Marie Vránkové bojí. Shodli se ale, že si kozy za chvíli pořídí znovu a problémy budou pokračovat.

Úředníci v klidu, zvířata dál trpí. U tyranky z Číčovic zůstali koně, pes je zpět

„Všichni víme, že se kočky toulají“

Reportérky chtěly znát názor úředníků, ti se ale zaštítili tím, že jde o probíhající správní řízení, takže k němu nebudou poskytovat žádné informace. Radek Haugvic, vedoucí správního odboru Městského úřadu v Černošicích se vyjádřil pouze k návratu některých zvířat do Číčovic.

„Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání nezasahujeme do vlastnického práva. V momentu, kdy majitel převede vlastnictví jinam, na jinou osobu, u které se podmínky chovu splňují, nemůžeme bránit vydání zvířete novému majiteli,“ řekl.

Kočky, které jsou nyní na pozemku Marie Vránkové, nejsou podle něj ty, které jí odebrali. „Všichni víme, že se kočky toulají,“ řekl a dodal, že ty původní odebrané jsou v Meziboří na Mostecku u nové majitelky.

Na otázku, co říká na to, že je Marie Vránková údajným prodejem svého psa vlastně podvedla, odpověděl Haugvic: „To je strašně těžké. Až do okamžiku právního rozhodnutí, a i kdyby už bylo rozhodnuto o přechodu práv, ale nebylo by to ještě v právní moci, může chovatel stále vlastnictví převést.“

Marie Vránková tvrdí, že svá zvířata miluje. To, že je chová v domě, jí připadá v pořádku a úředníkům zjevně také | Jana Ulrichová

Problém? Jen nepořádek

Podle něj je hlavní problém v tom, že na pozemku Marie Vránkové je nepořádek. „Když bude mít někdo uzavřený byt a v něm 40 koček a dobré odpachování, tak to vůbec nezjistíte. Přitom v tom bytě také může být nepořádek úplně šílený. Tady je to jenom vidět. Kdyby tam nebylo takové množství odpadu, tak je ten pozemek pro koně odpovídající a veterina by to možná nikdy nepodala,“ prohlásil.