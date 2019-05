Úředníci tyrance vrátili zvířata. V Číčovicích jsou kočky, pes běhá po vsi

Zpátky u domu je pes, který byl 10. května spolu s kočkami odvezen do útulku Bouchalka. Blesk tlapky ho nyní vyfotily, když se potuloval na volno po vsi. Když se reportérky začaly pídit po tom, jak je to možné, ukázalo, že jej útulek vydal na pokyn odboru životního prostředí Městského úřadu v Černošicích, tedy stejných úředníků, kteří jej odebrali. Vrátily se i kočky, a to přímo Marii Vránkové.

Zpátky u domu je pes, kterého úředníci chovatelce odebrali, a nechali ho odvézt do útulku Bouchalka. Pobíhá na volno po vsi | Jana Ulrichová

Nová majitelka

„Pes byl údajně ještě před odebráním prodán, nová majitelka rovněž z Číčovic doložila kupní smlouvu, že pes je její, takže jsme jí ho na pokyn úředníků museli vydat. Kočky jsme nechali vykastrovat, dali jsme jim injekce, protože měly ušní svrab, a z rozhodnutí úřadu jsme je vrátili také,“ řekla majitelka útulku Bouchalka Eugenie Sychrovská.

„Nic jiného dělat nemůžu, jsem vázaná tím, co mi řeknou z Černošic ze životního prostředí,“ dodala majitelka útulku.

Úředníci nekonali, kozy ano. V domě hrůzy našli místo sedmi kusů 40hlavé stádo

Zachránili jen kozy, úředníci dál mlčí

Na pozemku dál zůstávají i čtyři koně, které se 10. května nepodařilo odebrat. Do náhradní péče se podařilo dostat jen 49hlavé stádo koz, které majitelka držela na balkoně v patře domu.

Odvézt se podařilo všechny kozy | Alexandr Malachovský

Blesk tlapky chtěly vědět, proč úředníci zvířata, která byla podle krajské veterinární zprávy jednoznačně týraná, vrací zpět majitelce. Tak, jako v předchozích případech, ale na dotaz neodpověděli.

Ke kauze pouze vydali zprávu, kde vysvětlují, že koně nebyli zvyklí na kontakt s cizími lidmi a manipulaci, proto nebyli schopni převozu. Kdy a zda je odvezou, neuvedli, a nevysvětlili ani návrat psa a koček.

Koně stále zůstávají na pozemku u rozestavěného domu | Jana Ulrichová

Živořili celou zimu

Na případ upozornil už loni na podzim spolek Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek. Krajská veterinární správa konstatovala, že jde o týrání a navrhla zvířata odebrat.

I když se zvířecí záchranáři pravidelně připomínali a nabízeli pomoc s umístěním všech zvířat, pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Černošicích je nechali v domě hrůzy živořit celou zimu. Rozhýbali se až poté, co se o případ začaly zajímat Blesk tlapky.