Farma hrůzy: Kozy na balkoně, koně mezi odpadky. Majitelka se „vypařila“

To je síla. Rozestavěný rodinný domek ve středočeských Číčovicích funguje už několik let jako farma, kde ale není všechno v pořádku. Podle Krajské veterinární zprávy tady majitelka týrá kozy, koně, v domě je zavřený i pes a koťata. A sousedům s ní došla trpělivost.

O „farmě hrůzy“ dostal tým Blesk tlapky první zprávy už před časem, ale zdálo se, že s tím nikdo nic nemůže dělat. Až díky neústupnosti ochranářů ze sdružení SOS FOR PETS se konečně po dlouhých letech něco začalo dít.

„Na případ nás upozornili místní lidí, my jsme se jeli na místo podívat a žalostný stav jsme nahlásili Krajsné veterinární správě. Ta přitom případ řeší už od roku 2006, problém je ale v tom, že hospodářská zvířata není kam umístit,“ vysvětlila Blesku Kateřina Ondičová z SOS FOR PETS.

Majitelka zmizela?

Taky majitelka domu práci úřadům neusnadňovala. Výzvy veterinářů ke kontrole chovu ignorovala, nepřebírala si poštu, proto se tam museli vydat bez její přítomnosti a museli zhodnotit stav jen podle toho, co viděli přes plot.

Ve druhém patře na parapetu okna pobíhal jeden pes a tři koťata, na balkoně o patro níž se tísnilo sedm koz a na zahradě domu se brodili v nechutné podestýlce čtyři koně. „Ten objekt a jeho okolí vypadá tragicky, budova není zkolaudována ani na bydlení, ani na chov zvířat,“ řekl Blesku veterinární kontrolor Luboš Kudrna.

Koně mezi odpadky. Týraná zvířata musí pryč

„Koně jsou na hluboké podestýlce ze slámy a komunálního odpadu, bez možnosti skrýt se při nepřízni počasí. Majitelka nepředchází poškození zdraví zvířat, omezuje výživu poddáváním nevhodného krmiva a omezuje napájení zvířat,“ píše ve zprávě ředitel středočeské Státní veterinární zprávy Otto Vraný.

Veterináři vyhodnotili počínání chovatelky na „farmě hrůzy“ jako týrání zvířat a dali podnět odboru životního prostředí do Černošic na umístění zvířat do náhradní péče. „Náš spolek je připraven s tímto pomoci, máme připravené dočasné péče pro koně i pro kozy, takže už by odběru nemělo nic bránit,“ dodala dobrovolnice Kateřina Ondičová.

Až se tak stane, majitelce možná bude hrozit „jen“ pokuta a nebo ji soud zakáže zákaz chovu.