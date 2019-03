Proč je Česko rájem množíren? Tohle se u nás dělá špatně

Nedostatečná legislativa, obchod se zvířaty bez regulací a dobrých kontrol, to jsou hlavní české nedostatky, naznačila ve svém projevu Georgia Diamantopoulou, zástupkyně organizaceVier Pfoten/Four Paws.

Pomoci by podle ní měla povinná registrace a identifikace, a také sloučení registrů v celé Evropské unii. „To nyní není, proto kvete černý obchod. Když je chovatel registrován, je možné jeho i zvířata od něj vysledovat a kontrolovat,“ zdůraznila. Databáze podle jejího názoru musí být propojená, celoevropská.

Georgia Diamantopoulou, zástupkyně organizaceVier Pfoten/Four Paws, European Policy, | Blesk:Michal Protivanský/CNC

Váhají policisté i úřady

„Pokud nás majitel nepustí do domu sám, je jediná možnost spolupráce s policií, která to ne vždy chce řešit,“ řekla bývalá inspektorka KVS Jiřina Sedláková a z příběhů, které vyprávěla, bylo znát, že ji „svázané ruce“ jako veterinářku značně trápí.

Když už veterináři zjistí, že k týrání dochází, a dají podnět obci s přenesenou působností na odebrání zvířat, stává se, že se obcím do toho nechce. Mají obavy z finanční náročnosti, zvlášť když jde o více zvířat, i z toho, kam pak odebraná zvířata umístí, naznačila během své prezentace Sedláková.

Jiřina Sedláková, bývalá inspektorka KVS | Blesk:Michal Protivanský/CNC

Podmínka tyrana neodradí

Hlavní bojovník za novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání Jiří Pospíšil (TOP09) opakovaně poděkoval Blesk tlapkám za mediální tažení proti tyranům a především „probuzení“ předsedy vlády Andreje Babiše k zájmu o problematiku množíren. „Konečně se zacházení se zvířaty stává společenským tématem. Jde nám o to prosadit takové zákony, které by zvířatům zaručily vhodné důstojné zacházení a přísnější tresty za jejich týrání. Podmínky nikoho od týrání neodradí,“ řekl. Dodal, že z konference by mělo vzejít doporučení pro politiky, jak a co v zákonech, včetně veterinárního, změnit.

Vysíláme živě: Konference PRÁVO TÝRAT. Skončí klecové chovy i cirkusy se zvířaty?

Zanedbaná zvířata i babička

Na konferenci zaznělo i několik otřesných případů, které ze své praxe přiblížila bývalá inspektorka KVS Jiřina Sedláková. Zasahovala např. v množírně se 14 psy, 10 štěňaty, dvěma leguány, 25 exotickými ptáky a 4 kočkami. Když se veterináři do domu dostali, a to až po opakovaných kontrolách za pomoci policie, našli podvyživená zvířata na balkoně a také zanedbanou seniorku zastlanou v peřinách se 7centimetrovými nehty na nohou. Zavolali proto do domu i sociálku. Kauza skončila tím, že chovatelka pozemek uklidila a části zvířat se zbavila.

Uvedla i další případ bývalé chovatelky se 151 psy, jejíž zvířata žila všude, včetně obývacího pokoje připomínajícího chlév. Koupelna byla plná joršírů. Veterináři nařídili redukci chovu a změnu prostředí, úřady se ale nakonec smířily s pokutami.

iří Pospíšil, předseda TOP 09 a europoslanec, spoluautor novely zákona na ochranu zvířat proti týrání | Blesk:Michal Protivanský/CNC

Konference i dnes

Konference pokračuje i dnes, hovořit se na ní bude o klecových chovech, rybách, coby obětech průmyslových velkochovů, o problematice nelegálního obchodu s volně žijícími ohroženými druhy zvířat a také o chovu kočkovitých šelem a jejich komerčním využívání. Diskutovat se bude i na téma zoo a tzv. kontaktní zoo, o ochraně hospodářských zvířat a také o problematice dálkové přepravy zvířat.