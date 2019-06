Ukradenému hříběti šlo o život: Mayu zloděj svázal do kozelce!

„Volala mi máma, že tam Maya není, ani v ohradě, ani na zahradě. Okamžitě jsem jela za ní,“ řekla Blesku dlouholetá chovatelka koní. U výběhu pak zjistila, že samičku minihorse musel někdo ukrást. „Kobyla řehtala jako pominutá a plot kolem pozemku byl poškozený. Samo se odtud hříbě dostat nemohlo,“ vysvětlila žena. Vydala se Mayu hledat po okolí, zkusila to i na sociálních sítích. Zdálo se ale, že vše je marné.

Dobrá zpráva

Po třech dnech ale přišla radostná zpráva. Janě Šebestové se ozvala známá z blízké obce, že k ní její Mayu přivedl místní hledač pokladů. „Našel ji asi tři kilometry odtud, v lesní rokli. Byla svázaná psím postrojem do kozelce. Naštěstí se jí moc nestalo, má jen malou odřeninu na oušku a boku a z toho stresu dostala průjem,“ řekla chovatelka, které spadl kámen ze srdce. Kdo hříbě ukradl a co s ním zamýšlel, ale nedokáže ani odhadnout. „S nikým nemám problémy, žádné konflikty, nic. Byla to prasárna,“ dodala chovatelka.

Víte, že...

Tak malé hříbě bez jídla a vody vydrží jen několik dní. Pokud by ji hledač nenašel, ocitla by se Maya brzy na pokraji smrti.