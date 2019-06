Matka 15 dětí nutila potomky koukat, jak vaří štěňátka zaživa. Dceru (14) zbila, až potratila

Jedna z náctiletých dcer ženy vypověděla, že před ní a jejími sourozenci Martha vařila zaživa štěňátka, která se narodila jejich feně. „Vzala štěňátka, strčila je do obrovského hrnce a vařila je. Děti nutila, ať se dívají,“ stojí v policejním zatykači na ženu podle britského listu Daily Mail. Ji prý bila tak silně a často, že ji dva starší sourozenci museli vzít z Nového Mexika do Arizony, aby ji před tyranskou matkou ochránili.

Dcera: Bila mě do doby, než jsem potratila

Další z dcer vypověděla, že když jí bylo teprve 14 let, tak otěhotněla a obviněná žena ji bila do té doby, než potratila. Jiná dcera prohlásila, že když rodina žila na Aljašce, byla tři roky držena jako zvíře na řetězu, protože si matka myslela, že má silnou nadváhu a musí zhubnout. Detektivové uvedli, že co se obvinění v rodině týče, zjistili, že dvě byla nepravdivá. Týkala se únosu sestry a toho, že jeden z bratrů umlátil dalšího.

Nařčení z týrání dětí a zvířat se však zdají jako pravdivá. Jedna z dalších dcer prohlásila, že před ní Martha nakrmila koťátko jedem. Když se ptala, proč nesmí chodit do školy, dostala prý po hlavě špachtlí na vaření. „Byl jsem zbit, postřelen, pobodán a přejet rodiči,“ tvrdí zase jeden ze synů. Jediný, kdo se Marthy zastává, je její manžel a syn Timothy Crouch Jr. (31). Podle nich jde o báječnou a starostlivou ženu.

Rodina se neustále stěhovala