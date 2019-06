Zatímco krémově zbarvenou Daffy vytáhli z tmavého auta s kouřovými skly včas a s pomocí veterinářů ji zachránili, Gerda měla smůlu. „Ptala jsem se majitelky, jestli nemá v autě ještě dalšího psa. Ježíš, je tam černý, řekla. Úplně na druhou fenku zapomněla,“ řekla pro Blesk.cz Lenka Hoffmanová.

Chovatelka si prý odskočila jen pro zápis oficiálních výsledků, jenže se zdržela ve frontě. Pryč od auta s oběma fenkami byla podle svého tvrzení "jen" 20 minut.

Slzy v očích

Na místě panoval zmatek, lidé křičeli, sháněli veterináře. Daffy postupně ochlazovali mokrými hadrami, převezli ji do klimatizované haly. Gerdě, které by bylo za týden sedm let, už nebylo pomoci. „Když jí vytáhli, měla už fialový jazyk. Někdo ještě zkoušel umělé dýchání, ale marně,“ popsala Lenka scénu, která vehnala přítomným slzy do očí.

„Sama mám pejska, nikdy bych ho nenechala v takovém počasí v autě ani minutu. Vždyť každý ví, že děti a zvířata mohou ve vyhřátém autě po pár minutách zkolabovat,“ kroutí hlavou.

Kynologická unie: Nezodpovědnost!

Případ už vyšetřuje policie, Petře D. z Krnovska hrozí obvinění z týrání zvířat. Představenstvo Českomoravské kynologické unie bude případ projednávat ve středu. Ve hře je zákaz výstav i registrace štěňat z jejího chovu. „Případ je pro nás šokující. Jde o nezodpovědnost majitelky psů,“ shrnula mluvčí unie Vladimíra Tichá.

Majitelka psů blokla stránky

Žena, která má od roku 2014 registrovanou mezinárodně chráněnou chovatelskou stanici labradorských retrívrů a pracuje jako zdravotní sestra, sklidila na sociálních sítích drsnou kritiku. Většina komentářů je nepublikovatelných. Petra D. bezprostředně poté zablokovala svůj profil i stránku chovné stanice.

„Všude se o tom neustále píše. Pes se nepotí, ochlazuje se jazykem. Stačí několik minut a v přehřátém autě, kde je rázem 50 stupňů, přijde kolaps,“ nechápe selhání chovatelky zakladatelka psího hospice v Bukovince Eliška Vafková.