Dvě fenky nechala majitelka v zamčeném autě několik hodin. Jedna zemřela, druhá bojuje o život

„Za vystavovatelské ambice majitelky zaplatily krutou daň dvě fenky labradorského retrívra, když byly ponechány několik hodin v zaparkovaném autě. Černá nepřežila, krémová je v kritickém stavu,“ uvedla Nadace na ochranu zvířat na svém facebooku. Pejsek omylem cestoval po moři 2000 km. Než se našla jeho panička, utratili ho

„Snad to přežije, ale jen díky slečně, která si všimla, že v zaparkovaném autě umírají dva psi, a přivolala pomoc,“ stojí dále v příspěvku, který šokoval stovky lidí. Většina z nich chování majitelky drsně odsoudila. „Myslím, že by paní potřebovala taky zavřít do auta ve vedru. A hlavně už nikdy by neměla mít psy,“ napsala Martina Š.

Lidé zuří