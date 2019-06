Až 160 psů v domě! Množitelka z Pardubicka podle veterinářů týrá, dostává ale jen pokuty

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka sleduje krajská veterinární správa chovatelku už od roku 2009. Od té doby u ní udělala 9 kontrol, šest z toho během posledních dvou let. „V průběhu času v chovu psů začal jejich počet stoupat, na počátku měla chovatelka 35 psů, do roku 2017 vystoupal počet až na takřka 160 psů včetně štěňat,“ uvedl. Dodal, že počáteční kontroly byly v pořádku, se stoupajícím počtem psů ale přibývalo problémů.

Klece jsou vidět z ulice otevřenými okny | Jana Ulrichová

Málo místa i pohybu

„V letech 2016, 2017 a 2018 veterinární inspektoři v chovu nacházeli opakované problémy a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona,“ řekl Vorlíček. Kontroloři v Dražkově zjistili nevhodné podmínky chovu, zejména nedostatek místa pro psy, nedostatečné venčení, nedostatečnou socializaci zvířat a z toho vyplývající bázlivost, a to především u štěňat. Nelíbila se jim ani prašnost prostředí, neodklízení exkrementů a s tím spojený zápach.

Část psů vypouští občas množitelka na dvůr | Jana Ulrichová

Špatná legislativa

Za porušení veterinárního zákona dostala množitelka od krajské veterinární správy několik pokut v celkové výši 11 000 korun. V případech porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předala krajská veterinární správa přestupek k řešení obci s rozšířenou působností, v tomto případě městu Pardubice. Zde se stejně jako v podobných jiných případech týkajících se množitelů ukázala chyba systému a bezzubost současné legislativy. I když loni na podzim, kdy chovatelka měla 140 psů, podala krajská veterinární správa městu návrh na zvláštní opatření, a to snížení počtu psů na polovinu a na pozastavení činnosti, spočívající v zákazu připouštění fen do doby odstranění závad, úředníci tento návrh smetli ze stolu. Nechali si totiž zpracovat posudek na zemědělské univerzitě, na jehož základě pak řízení zastavili, protože chovatelka počet psů sama snížila.

Nejsem množírna

Iveta Faltysová se vyjádřila pouze prostřednictvím svého právního zástupce. Podle něj veškerá doporučení ze strany krajské veterinární správy přijala, a to včetně doporučeného počtu chovaných zvířat. „Chovatelka je přesvědčena, že její chov nelze považovat za „množírnu“, tak jak je tento pojem obecně chápán a přijímán. Fyzický a zdravotní stav chovaný psů vždy byl hodnocen jako dobrý, případně velmi dobrý. Chovu psů věnuje převážnou část svého času. Všichni chovaní pejsci mají své jméno, na které každý z nich slyší,“ uvedl advokát Michal Neruda.

Množitelka Iveta Faltysová (vlevo), která provozuje klecový koncentrák, prodává křížence a nijak se tím netají. Chce ale za ně tisíce korun | Jana Ulrichová

Zanedbala péči?

O tom, že chov Ivety Faltysové v Dražkově není v pořádku, svědčí ale fakt, že se o něj zajímá policie. Podnět podala krajská veterinární správa. Policejní mluvčí Markéta Janovská potvrdila, že případ vyšetřují pro podezření ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Vyšetřovatel si nechal zpracovat nový, nezávislý znalecký posudek, který už obdržel. „Nyní bude probíhat vyhodnocení posudku a důkazů,“ uvedla. Jasno by podle ní mělo být zhruba do měsíce, kdy vyšetřovatel rozhodne, zda jde o přestupek nebo trestný čin. Pokud by šlo o trestný čin, hrozilo by chovatelce v případě prokázání viny až 2leté vězení.