Desítky psů trpí v klecích. Blesk tlapky získaly šokující záběry množírny, předají je policii

Přízemí domu plné klecí se psy. Tyto šokující záběry přišly do redakční pošty Blesk tlapek. Když reportérky začaly pátrat po tom, odkud pochází, zjistily, že takto chová a množí domácí mazlíčky Iveta Faltysová (51) z Dražkova na Pardubicku. Sousedé si na ni stěžují, jde po ní i policie.

O podivném chovu se v městské části Sezemic Dražkov mluví už dlouho. Iveta Faltysová tam chová francouzské buldočky, jezevčíky a kokršpaněly. Má jich desítky. Celé přízemí jejího domu je plné klecí, v nichž psy drží. Jsou vidět z ulice, množitelka je nijak neskrývá.

Klece jsou vidět z ulice otevřenými okny | Jana Ulrichová

Rachot i v noci

„Je to tu hrozné. Kolikrát se nedá spát, jak ti psi štěkají. Ona bydlí nahoře a dole je to celé obsazené psy. Krmí je v noci, to je pak rachot,“ řekla jedna z žen ze sousedství. Další sousedka uvedla, že se zájemce, kteří si k množitelce jezdí pro psy, snaží od koupě odradit. „Prodává psy křížené, nemocné, lidi si na ni neustále stěžují,“ dodala s tím, že v obci kvůli množitelce vznikla i petice.

Tyto záběry na klece v domě v Dražkově přišly do pošty Blesk tlapek. Redakce se je rozhodla publikovat ve veřejném zájmu. Předává je policii | čtenář

Zanedbaný, nemocný

Blesk tlapky se s jednou ze zájemkyň o štěně francouzského buldočka, kterého Iveta Faltysová nabízela prostřednictvím inzerátu za 6000 korun, spojily a dohodly se, že obchod zdokumentují. Množitelka přijela na místo schůzky na čerpací stanici v Pardubicích s více než hodinovým zpožděním, žena si od ní ale psa nakonec nekoupila.

„Měl hodně zanedbanou srst, neskutečně línal, teklo mu z očí, měl úplně černé uši. Když jsem se zeptala, proč nemá průkaz původu, řekla, že tihle psi jsou lepší, že mají méně kožních onemocnění,“ popsala pak zájemkyně reportérkám.

Kříženec za 6000 Kč

Dodala, že když pejska odmítla koupit, vyrvala jí ho Iveta Faltysová z rukou a rozzlobeně odešla. I když šlo zjevně o křížence, konkrétně prý v minulosti s bíglem, což sama chovatelka přiznala, s cenou dolů jít nechtěla. „Jsem z toho zklamaná,“ dodala zájemkyně s tím, že zbytečně vážila dlouhou cestu.

Blesk tlapky zdokumentovaly jeden z prodejů francouzského buldočka. Množitelka ho přivezla zájemkyni na čerpací stanici v Pardubicích | Jana Ulrichová

Hrozí 2 roky vězení

O Ivetu Faltysovou se zajímá už i policie. „Co se týká Dražkova, přijali jsme dvě oznámení na týrání zvířat, “ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská s tím, že případ vyšetřují pro podezření ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. „Probíhaly výslechy, vyslechli jsme i veterinářku chovu, a zadali jsme nezávislý znalecký posudek, na jehož výsledky čekáme. Od toho se pak budou odvíjet další kroky,“ řekla. Dodala, že v případě prokázání viny hrozí chovatelce až dva roky vězení.

Část psů vypouští občas množitelka na dvůr | Jana Ulrichová Bria a Spajk jsou milí psi a hledají domov. Lidé se jich báli, život prožili v útulku

Záběry klecí pro policii

Reportérky chtěly mluvit také přímo s Ivetou Faltysovou. Pokoušely se ji zastihnout opakovaně, i když byla podle sousedů doma, neotevřela. Nakonec ji dostihly alespoň na telefonu. Sdílná ale nebyla. „Já se s vámi o tom nemíním bavit,“ odsekla a zavěsila. Blesk tlapky případ dál sledují a pátrají po dalších obětech této množitelky. Záběry klecí, které získaly a publikovaly ve veřejném zájmu, předají policii.