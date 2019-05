Jedna je slepá, druhá nemocná. Týrané čivavy od množitelky z Psár hledají nový domov

Aira i Corinka jsou nyní v dočasné péči spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek. Roční Airu čeká ještě vyšetření, protože nemá v pořádku nohy. Je podezření na luxace pately, čili vykloubení čéšky. Pokud to rentgen potvrdí, čeká ji operace a také kastrace. Do nového domova bude moci odejít až po ní, už nyní si ji ale zájemci mohou předběžně rezervovat.

Corinka je slepá, což množitelka při jejím prodeji zamlčela | Jana Ulrichová

Nechce být sama

„Odejít bude moci zřejmě až za měsíc, dva. Do té doby je třeba ji také doučit hygienickým návykům, které neměla. Navíc se u ní projevila separační úzkost, když je déle sama v bytě, ničí věci,“ uvedla Kateřina Ondičová ze spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek. Dodala, že fenka je vhodná pro kohokoli, je poslušná, mazlivá, hravá a miluje děti.

Aira má vážné zdravotní problémy s nohama. Pokud se potvrdí podezření na pately, čeká ji operace | Jana Ulrichová

Slepé štěně

Okamžitě naopak může odejít k novým majitelům Corinka, která je ještě hravé štěně. Zájemci o ni ale musí počítat s tím, že je slepá. „Nebude to štěně na mazlení, na hraní. Budoucí majitelé musí počítat s tím, že budou muset stále používat vodítka a kšíry, budou muset psa vycvičit tak, aby je poslechla. Zjistili jsme, že jde hodně za zvukem, např. za rolničkou. Ideální by bylo, kdyby měla nějakého psího parťáka, od kterého by se mohla učit a u kterého by se držela,“ řekla psí záchranářka. Dodala, že jinak je Corinka veselé, hravé štěně, které má v sobě tisíc čertíků. Hodila by se do aktivní rodiny, k mladým lidem, protože má ráda dlouhé procházky a je dost živá.

Bez očkovacích průkazů

Obě fenky prodala množitelka figurantům Blesk tlapek na ulici v Psárech přímo před tamním městským úřadem za 5000 korun, a to bez očkovacích průkazů a bez dokladu o zaplacení. Na popud figurantů podepsala sice kupní smlouvu, uvedla na ní ale jiné jméno. O tom, jak jsou na tom fenky zdravotně, zcela pomlčela. Zapomněla dokonce uvést, že mladší z nich je slepá! Reportérky proto podaly podnět na krajskou veterinární správu, která se jím už zabývá.

Aira a Corinka jsou máma s dcerou. Figuranti Blesk tlapek je koupili od množitelky na ulici za 5000 korun | Jana Ulrichová

Zájemci, hlaste se

Zájemci, kteří by chtěli Airu nebo Corinku adoptovat, se mohou hlásit na e-mail tlapky@cncenter.cz, předmět Aira nebo Corinka. Podmínkou je, že obě fenky půjdou do bytu, nikoli na dvůr nebo na zahradu. Reportérky Blesk tlapek vytipují mezi zájemci ty, kteří budou pro čivavy nabízet nejvhodnější podmínky. S těmi se pak spojí a navštíví je, aby zjistily, kam by odešly a jak by se tam měly. Na základě toho pak rozhodnou, komu je svěří.