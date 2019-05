Nemocné čivavy prodává na ulici: Blesk tlapky odhalily kšefty množitelky Pavlíny

Blesk tlapky se ve spolupráci se spolkem Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek rozhodly koupit od chovatelky psa, aby zjistily, v jakém stavu je prodává.

„Ukázalo se, že slečna má kolem sebe pomocníky, cizince, kteří její psy nabízí,“ uvedla Kateřina Ondičová ze spolku. Dodala, že z inzerce zjistili, že prodává poměrně velké množství psů.

Čivavy jsou teď v dočasné péči spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek | Jana Ulrichová

Dcera jako bonus

Dobrovolnice ze spolku na jeden z inzerátů množitelky zareagovala a domluvila obchod. „Paní nás nechala vybrat z poměrně velkého počtu psů. Zvolili jsme si pejska s nestandardní barvou, který má každé oko jiné, a navíc velikostně neodpovídá čivavě či miničivavě, jak je množitelka nazývá. Navíc nám k ní nabídla i její dceru, u níž už z fotek bylo patrné, že nebude v pořádku,“ popsala Kateřina Ondičová.

Obchod na ulici

Cenu dvou „miničivav“, roční matky s dcerou, nakonec dobrovolnice usmlouvala z 10 na pět tisíc korun. Obchod se uskutečnil na veřejném prostranství přímo před Městským úřadem v Psárech.

„Obě fenky neskutečně zapáchaly. Předala nám je s trochou vody a granulí, aniž by se zajímala o to, do jakých podmínek půjdou, jak se budou mít, co s nimi budu dělat. Mluvila o nich jako o „těch psech“. Když jsme chtěli vidět zázemí, ze kterého pejsci pochází, řekla, že nás tam vzít nemůže, že předělávají chatu,“ popsala figurantka.

Pavlína Dvořáková se s figuranty Blesk tlapek sešla v Psárech před městským úřadem. Reportérky celý obchod zdokumentovaly | Jana Ulrichová

Bez očkovacích průkazů. A slepé štěně

Obě fenky předala množitelka figurantům Blesk tlapek bez očkovacích průkazů. Neměla připravenu ani kupní smlouvu. „Tu jsme jí museli vnutit my, podpis jsme z ní doslova dolovali, napřed napsala jen jméno, adresu doplnila až po našem upozornění,“ dodala figurantka. Nakonec se ukázalo, že do smlouvy uvedla jméno Pavlína Jagusz, adresu ale napsala správnou. Celou transakci Blesk tlapky zdokumentovaly.

Dvojici fenek si převzaly do dočasné péče zvířecí záchranáři. Při následné veterinární prohlídce vyšlo najevo, že nejsou v dobré kondici. Mladší z fenek je navíc slepá, což množitelka při prodeji zatajila!

„Fenky byly vystrašené, byly v horším výživovém stavu a měly přerostlé drápky. Nebyly očkované, odčervené. Matka je přitom sotva roční a štěněti jsou už tři měsíce, takže na ní množili už jako na sedmiměsíční,“ řekla Kateřina Ondičová.

Čivavy jsou teď v dočasné péči spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek | Jana Ulrichová

„Psy neprodávám“

Reportérky se za podivnou chovatelkou vypravily, chtěly vědět, proč nekontrolovatelně množí a prodává nemocná zvířata. Zastihly ji v domě u lesa na okraji Psár, kde za plotem na dvoře pobíhalo několik dalších čivav. Své nekalé kšefty ale žena popřela.

„No já vám k tomu nemám co říct, já ty psy neprodávám,“ prohlásila. Netušila přitom, že reportérky mají celý její poslední obchod detailně zdokumentovaný.

Blesk tlapky množitelku konfrontovaly v domě v Psárech, kde žije. Tvrdila, že psy neprodává | Jana Ulrichová

Podnět na prošetření

Protože Blesk tlapky mají důkazy, o tom, že Pavlína Dvořáková s nemocnými psy, kteří nejsou řádně očkovaní a množí se navzájem mezi s sebou v příbuzenském vztahu, kšeftuje, podaly podnět k prošetření jejího chovu Krajské veterinární správě Středočeského kraje - pro podezření ze zanedbání péče z nedbalosti a týrání.

Hledáme další oběti

Blesk tlapky hledají další oběti množitelky Pavlíny Dvořákové z Psár. Pokud jste jí také neletěli a máte od ní nemocného pejska, ozvěte se na e-mail tlapky@cncenter.cz.