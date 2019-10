Na zbytek života do vězení poslal soud Michaela Abeyteho (30), který zavraždil svou manželku Trang Tranovou (†23). Třicetiletý muž ji zabil poté, co se dozvěděl, že přišla o jejich dítě! Její tělo pohřbil na odlehlém místě ve státním parku v Kalifornii. Její ostatky tam při túře našli turisté.

Trang Tranová, která se narodila v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu, odjela do Spojených států, aby tam studovala. Brzy po příjezdu se na univerzitě seznámila s Michaelem Abeytou. Krátce po seznámení však otěhotněla, a tak se pár rozhodl, že se vezmou. Manželství však netrvalo dlouho.

Tranová totiž potratila, což podle vyšetřovatelů Abeyteho rozzuřilo a svou manželku zavraždil! Její tělo pak pohřbil ve státním parku v Kalifornii. V lednu roku 2018 se tam vydali na túru výletníci, kteří poblíž vodní nádrže Clementine našli lidské ostatky. Během vyšetřování strážce zákona kontaktoval bývalý policista, který uvedl, že v říjnu roku 2017 viděl, jak Abeyta opouští auto u hráze. Vyšetřovatelé proto začali prohledávat oblast kolem vodní nádrže. Poté našli vozidlo, našli v něm pas Tranové.

„Je tragické, že tato mladá žena přijela do naší země, aby studovala a zamilovala se a vdala se za monstrum, které raději než aby se s ní rozvedlo, se rozhodlo, že jí zabije a její tělo pohřbí v lesích,“ uvedl státní zástupce Jeff Wilson. „Zatímco její přátelé a rodina se strachovali a nevěděli, kde Tranová je, Abeyta trávil čas tak, že bral drogy, měl sex a užíval si na večírcích. Neukazoval žádnou lítost za to, že zničil život. Nadále by žil takovým životem, kdyby nebylo horolezců, kteří našli její tělo,“ dodal v prohlášení. Soud Abeyteho za vraždu manželky odsoudil na doživotí.