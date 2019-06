Těhotnou ženu postřelili, ona potratila: Obvinili ji ze zabití dítěte

Sedmadvacetiletá Marshae Jonesová se loni v prosinci dostala do konfliktu před obchodem v alabamském městě Pleasant Grove s o čtyři roky mladší Ebony Jemisonovou, údajně kvůli otci dítěte, jež Jonesová čekala. Byla v pátém měsíci těhotenství. Hádka vyeskalovala, když Jemisonová na Jonesovou vystřelila a zasáhla ji. Těhotná byla odvezena do nemocnice, kde podstoupila operaci, plod se však lékařům zachránit nepodařilo. Původně byla ze zabití obviněna střelkyně, později bylo obvinění staženo. Obě ženy jsou černošky.

„Jedinou obětí bylo nenarozené dítě. Byla to jeho matka, kdo rvačku, která vedla k jeho smrti, začal a pokračoval v ní,“ řekl v prosinci Danny Reid z policie v Pleasant Grove. Dodal, že nenarozené dítě je odkázané na ochranu matky a Jonesová se proto kvůli svému stavu neměla pouštět do zbytečných potyček.

Ve středu byla Jonesová zatčena kvůli podezření ze zabití, ve čtvrtek z vězení odešla po zaplacení kauce 50.000 dolarů (asi 1,1 milionu korun).

Aktivisté za práva žen justiční orgány v Alabamě kvůli obžalobě Jonesové kritizují. Nadace Yellowhammer Fund slíbila, že jí poskytne právní pomoc. „Dnes je Marshae Jonesová obžalovaná ze zabití kvůli tomu, že byla těhotná a byla postřelena během hádky s osobou, která měla zbraň,“ citovala BBC ředitelku nadace Amandu Reyesovou. „Zítra to bude další žena černošského původu třeba kvůli tomu, že si během těhotenství dala drink. A pak další třeba za to, že se jí nedostalo dostatečné péče v těhotenství,“ uvedla Reyesová.

The New York Times k tomu napsal, že Alabama je jedním z 38 států, kde jsou plody považovány za oběti násilných činů spáchaných na těhotných. Americká unie občanských práv nedávno zažalovala Alabamu za to, že pod hrozbou trestu až 99 let zakázala provádět prakticky všechny interrupce.