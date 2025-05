Veterináře natočili, jak kope do koně: Muž zmizel, pak ho našli mrtvého! Šokující výsledky pitvy

Tělo amerického veterináře Shawna Frehnera (†56) bylo objeveno 18. dubna v jezeře Mead, téměř dva týdny po jeho zmizení. Podle koronera z okresu Clark bylo příčinou smrti utonutí, přičemž podstatným faktorem bylo i podání pentobarbitalu – látky běžně používané k eutanazii zvířat. Jak informoval deník Daily Mail, Frehner si smrtelnou dávku aplikoval sám. Jeho osobní věci, včetně telefonu a klíčů, byly nalezeny v opuštěném vozidle u břehu.

Frehner byl obviněn z týrání zvířat poté, co se na internetu objevilo video, na němž kope koně do čelisti. „Omotal mu provaz kolem krku třikrát a pak ho kopl do hlavy,“ vzpomíná dívka, která video natočila.

„Začala jsem mít silný záchvat úzkosti a sama jsem nemohla dýchat. Už jsem ležela na zemi a moje dcera vzala telefon, zapnula nahrávání a právě tehdy ho zachytila na videu, jak ho kope,“ doplnila matka dívky a zároveň majitelka koně, který utrpěl zranění lebky a musel být převezen na specializovanou kliniku.

Kauza vyvolala vlnu pobouření. Frehnerova omluva na sociálních sítích situaci příliš neuklidnila. „Rozhodně jsem toho koně bezdůvodně nekopl, jak to vypadá na videu. To vůbec nebyl můj záměr,“ napsal. „Udělal jsem to pouze proto, abych dostal koně do lepší pozice, aby mohl dýchat, zvednout se a já ho mohl znovu zkusit uspat,“ obhajoval se. Brzy nato však příspěvek smazal a slehla se po něm zem. Majitelka koně Shawna se k Frehnerovu úmrtí vyjádřila s lítostí. „Je to strašné. Nikdy jsem mu to nepřála," uvedla pro média.