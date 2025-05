Trumpova cla budou mít dramatický dopad na Česko: Je nutné jednat, tvrdí hospodářské svazy

Zavedení 50procentních cel na dovoz z Evropské unie do Spojených států by mělo dramatický dopad na evropský i český exportní průmysl. Celní válka by přitom poškodila obě strany. Vyplývá to z komentářů Asociace exportérů a Hospodářské komory ČR pro ČTK. Zástupci obou svazů zdůrazňují nutnost jednání a doufají, že vysoká cla nakonec platit nebudou.

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Současná jednání s unií podle něj nikam nevedou.

Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk k Trumpovým plánům řekl, že jde o příklad toho, kdy se politika plete do obchodu, což nikdy není pro obchod dobrá zpráva. Očekává, že EU na zvýšená americká cla zareaguje recipročně, a bude tak pokračovat současná obchodní válka. „To by byla pro průmysl zkáza,“ podotkl Daněk. Zdůraznil proto nutnost oboustranných jednání, která povedou k uklidnění situace.

Daněk připomněl, že vývoz do USA tvoří okolo 2,7 procenta tuzemské bilance, což je asi 163 miliard korun ročně. Daleko výraznější dopad na české exportéry podle něj hrozí sekundárně přes EU, a to zejména Německo, jehož obchodní bilance s USA je daleko větší. Téměř třetina českého vývozu přitom míří právě do Německa. Sekundární dopady lze čekat také ze Slovenska. Americká cla by v takovém případě podle Daňka nejvíce zasáhla vývoz železa, hliníku a dalších surovin.

Hospodářská komora podle tajemníka komory Ladislava Minčiče doufá, že oznámení o 50procentních clech na dovoz z EU do Spojených států není definitivním rozhodnutím, ale spíše součástí Trumpovy vyjednávací taktiky. „Zavedení takto vysokých cel by mělo dramatický dopad na evropské exportéry i jejich dodavatele. Vážně by ohrozilo tisíce pracovních míst i v České republice a negativně zasáhlo očekávaný křehký hospodářský růst, zejména pokud by tato opatření nebyla vyvážena daňovými úlevami pro americké dovozce,“ uvedl Minčič.

Komora také zdůraznila, že celní války neprospívají mezinárodnímu obchodu. „V konečném důsledku na nich prodělají obě strany sporu,“ dodal Minčič.