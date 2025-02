Muž přišel o 11 tisíc v kryptoměně: Zabil se v přímém přenosu! Zůstala po něm dcera (1)

Investování do kryptoměn patří k nejrizikovějším způsobům, jak znásobit svůj majetek. Influencer Arnold Haro zkusil štěstí a investoval do jednoho z dostupných memecoinů.

Byla to chyba. Během krátké doby přišel v přepočtu o 11 tisíc korun, okomentoval deník The Mirror. Arnold ztrátu nesl tak špatně, že se rozhodl k tomu nejhoršímu. Investor se při jednom ze svých živých vysílání zastřelil... Diváky jeho smrt šokovala. Co víc, kamera po hrůzném skutku běžela dalších třicet minut.

Arnold po sobě nechal teprve roční dceru. Fanoušci na jeho počest vytvořili nový memecoin. Pro pozůstalé na platformě GoFundMe dokonce vznikla sbírka.

„Arnold byl bystrá, laskavá a veselá duše, která přinášela světlo lidem kolem sebe. Měl dar rozesmívat lidi, rozdávat radost a poskytovat neochvějnou podporu, i když se sám potýkal s problémy. Ačkoli nesl neviditelná břemena, vždy dával přednost druhým a svou velkorysostí a vřelostí se dotkl bezpočtu životů,“ stojí ve sbírce.

Od pondělí se dokázalo vybrat přes 600 tisíc korun.

Co je to memecoin?

Memecoin je specifický druh kryptoměny. Vzniká na základě nějakého internetového fenoménu, a je tedy často vytvářený jako vtip. Hodnotu získává až díky komunitě. Kvůli tomu jde o vysoce rizikové a nepředvídatelné aktivum. Mezi nejznámější memecoin patří dogecoin.