Konec ruského paliva v Česku: Do Temelína se po patnácti letech vrací Westinghouse

Do České republiky dorazily první dodávky nového jaderného paliva od společnosti Westinghouse. Tři desítky palivových souborů dodala americká firma do elektrárny v Temelíně, do reaktoru budou zavedeny v příštím roce. Ještě letos by měl Westinghouse dodat desítky dalších palivových souborů i pro elektrárnu v Dukovanech. V příštím roce začne do Česka dodávat jaderné palivo také francouzský Framatome. Na síti LinkedIn to dnes uvedl předseda představenstva společnosti ČEZ Daniel Beneš. Firmy Westinghouse a Framatome nahradily dosavadního dodavatele paliva ruský TVEL.