Dívka (13) pocházející z Karlovarska na svém útěku z diagnostického ústavu v Plzni měla mít náhodný sex s mužem na diskotéce v Chebu. Ten nezůstal bez následků a dívka je v očekávání.

„Případ šetříme pro podezření ze spáchání trestného činu pohlavního zneužití,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

„Dívka, která byla dlouhodobě na útěku, k nám byla umístěna soudem, a to doslova před několika dny. Vůbec nic o ní nevíme. Ale když jsme zjistili, co se na útěku stalo, tak jsme to okamžitě začali řešit. Vzali jsme ji ke gynekologovi, kde se podezření na těhotenství potvrdilo,“ řekla Deníku ředitelka dětského domova, kde školačka minulý pátek skončila, když se ji podařilo zadržet.

Dívka teď skončí ve výchovném ústavu v Černovicích, kde se specializují na těhotné dívky a nezletilé matky.

