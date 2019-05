Děti do pasťáku za 5300 korun? Expertka: Dobrovolný pobyt předejde horším problémům

Jana je jedním z dětí, kterým podle vychovatelů dobrovolný pobyt v diagnostickém ústavu prospěl. Ona a její otec si s psychology vyjasnili problémy a jejich vztah je teď harmonický. V současné době už rodiče nemají možnost umístit své děti do ústavu bez rozhodnutí soudu, poslanecká novela by jim to ale měla znovu umožnit. Zákonní zástupci by měsíčně zaplatili 5300 Kč za ubytování, stravu a kapesné dítěte, čímž by se předešlo zneužívání možnosti.