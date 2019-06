Natálku zlomil rozvrat rodiny: Teď zmizela! Drží ji násilím, obává se děda

"Natálka byla od první do poslední třídy jedničkářka. V hudební škole, když byla celostátní soutěž na klavír, skončila na třetím místě. Od malička pořád mluvila o medicíně," popsal v pořadu Na stopě Natálky děda Jaroslav Tvrdík. Právě on ji od malička vychovával se svou manželkou. "Natálku a Lukáška jsme měli v pěstounský péči odmala, protože rodiče nebyli tak vyspělí, aby mohli vychovávat děti," vypráví.

Jenže jeho manželka si časem našla nového partnera a pan Tvrdík se musel přestěhovat z Jiříkova do Dolního Podluží. Natálku rozvrat v rodině hodně sebral - zhoršila se ve škole natolik, že musela opustit gymnázium a nastoupit na zdravotnickou školu.

"Tak se to tam vyostřovalo, až to skončilo tím, že musela jít do toho ústavu. Protože Natálky se (babička, pozn. red.) soudně zřekla," vysvětluje Natálky děda a čte z dívčina dopisu: "Nemám rodinu, zůstala jsem sama. Ani nevíš, jak jsem ráda, na jednu stranu, že jsem tady. Aspoň jsem zmizela z Jiříkova, zmizela jsem od těch lidí a hlavně jsem pryč od babičky. Vyměnila mě za toho šmejda bezdomovce," psala Natálka.

Natálka jezdil za dědou jednou za 14 dní na návštěvu. Na jednu takovou přijela i 17. listopadu. Pan Tvrdík ale ještě předtím dostal z ústavu informaci, že chce Natálka utéct do Německa. Dívku pečlivě hlídal, ale přesto mu uprostřed noci pláchla - jen v pyžamu s mobilem a osobními doklady.

Policisté signál jejího mobilu vypátrali už hodinu po jejím útoku v Německu, tam ale vysílal pouze pár minut a pak se odpojil. Natálie se v ústavu pochlubila, že má v Německu kamaráda Tomáše. Pana Tvrdíka dokonce kontaktovala přes internet Tomášova matka, která potvrdila, že jsou u nich neustále němečtí policisté, ale nic nezjistili.

Žena mu také poslala ofocený dopis od Natálky, ve kterém dívka tvrdí, že se bude skrývat až do osmnácti let (což bude na Silvestra tohoto roku). Na obálce je prý razítko z Prahy. Podobný dopis nakonec dostal i pan Tvrdík - rovněž poslaný z Prahy. V něm se mu vnučka za útěk omlouvá, ale tvrdí, že to udělat musela.

Natálie je vysoká 170-175 centimetrů, má štíhlou postavu, hnědé polodlouhé vlasy a hnědé oči. Na krku má tetování ve tvaru andělských křídel. Vzhledově může působit starší, než ve skutečnosti je.

"Já si myslím, že je v tom Německu. A mně se zdá, že co píše ty dopisy, jako že jsou psaný pod dohledem," uzavřel pan Tvrdík.