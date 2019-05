Pohřešovaného Ondřeje (14) ze Cvikova se podařilo vypátrat

Čtrnáctiletý Ondřej odešel z diagnostického ústavu. Chlapec byl v ohrožení života, neboť pravidelně užívá léky. „V případě nepravidelného užívání léků by se u chlapce mohly projevit vážné zdravotní komplikace,“ řekl pro ČTK mluvčí policie Vojtěch Robovský.

„Chlapce krátce po první hodině ranní vypátrali policisté ve Cvikově. Je mimo ohrožení života,“ informoval ve středu Robovský.

Ondřej měl na sobě v době odchodu šedé tepláky, bílé tričko a šedivou mikinu. Chlapec u sebe nemá mobilní telefon, je bez peněz. „Pravděpodobně by se mohl zdržovat ve skupinách obdobně starých lidí. Je také předpoklad, že by mohl směřovat do místa svého bydliště v Novém Boru,“ řekl mluvčí policie.