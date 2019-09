Lauren z anglického městečka Hessle šla večer na vlakové nádraží, odkud pravidelně jezdí do práce. „Vždycky nasednu na večerní vlak v 8:48. Tentokrát tam byl asi 20letý muž. Choval se divně, ale já jsem o tom moc nepřemýšlela. Řekla jsem si, že je páteční noc a že si nejspíš něco vzal. Moc jsem se o to nezajímala. Když přijel vlak, chodil v uličce nahoru a dolů. V tu chvíli jsem se začala bát,“ řekla Lauren Daily Mailu. Blondýnce Evženii (†26) spadl mobil do vany: Krásku zabil elektrický proud

Pěstí dal mamince do hrudníku

„Potom si sedl k mému stolu (u sedačky) a neustále na mě zíral. Zvedl telefon a odpověděl kamarádovi. Znělo to, jako by jel do Sheffieldu," pokračovala Lauren a dodala, že se s mužem dostala do rozhovoru, když chtěl nebezpečně vystoupit z vlaku špatnou stranou. Když pak z dopravního prostředku vystoupila, následoval ji. „Pokračovala jsem v chůzi a nasadila si sluchátka. Další věc, kterou si pamatuji, je, že mě uhodil pěstí do hrudníku a pak znova," vzpomínala kráska na okamžiky hrůzy.

Lupič ji vláčel po zemi a kopal do ní

„Poté mě vláčel po zemi, a dokonce mě kopal do nohou," pokračovala Lauren. Lupič jí ukradl mobil a menší částku peněz. Otřesená Lauren pak bez telefonu došla do práce, kde si zavolala záchranku. Lékaři zjistili, že má kromě pohmožděnin na hrudníku zlomená dvě žebra. Pak se maminka 11měsíčního synka druhý dozvěděla tu nejhorší možnou zprávu. Potratila miminko, o němž věděla teprve pár dní a na které se moc těšila.

Zdrcená kráska: Věděla jsem, že jsem potratila