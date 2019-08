Krásná modelka Naďa (33) z Československa byla Epsteinova pravá ruka: Sháněla pro něj oběti?!

Vyšetřování údajných zločinů amerického miliardáře Jeffreyho Epsteina (†66) má silnou slovenskou stopu. Přestože hlavní obviněný náhle zemřel v cele, podle obžaloby by před soudem měly stanout osoby, které Epsteinovi ve zločinech pomáhaly. Jednou z nich má být i bývalá slovenská modelka Naďa Marcinková (33), která miliardářovi údajně sháněla oběti pro jeho zvrhlé praktiky.

Nezletilé oběti praktik zvrhlého miliardáře Jeffreyho Epsteina a jejich rodiny mají i po náhlé smrti obžalovaného muže naději na dosažení spravedlnosti. Podle žalobkyně Glorie Allredové by se měli před soud dostat lidé, kteří Epsteinovi v jeho zrůdnostech pomáhali.

„Jsou i další osoby, které to všechno umožnily, pomáhaly mu a dokonce pro Epsteina vybíraly děvčata. Je však otázka, jestli tyto lidi najdeme a jestli proti nim bude dostatek důkazů,“ řekla v rozhovoru pro BBC Today právnička.

Lidé, kteří měli Epsteinovi ve zločinech pomáhat, podle Allredové nesou stejnou vinu jako on sám. „Myslím, že bez nich by nedosáhnul toho, co se mu podařilo,“ dodala advokátka, která má mimo jiné zkušenosti z procesů s Michaelem Jacksonem nebo raperem R. Kellym.

Jedním z lidí, kteří v kauze hrají významnou roli, je podle soudního spisu i bývalá slovenská modelka Naďa Marcinková (33), která pro Epsteina pracovala jako pilotka. Marcinková se po miliardářově boku údajně pohybuje už od svých 15 let. Tehdy ji prý finančník koupil od jejích rodičů. Před čtyřmi lety to vypověděla 16letá dívka, kterou měl Epstein platit za lesbický sex právě s Marcinkovou.

Bývalá modelka byla podle spisu v kauze zneužívání nezletilých jednou z klíčových postav. Marcinková totiž Epsteinovi údajně sháněla potenciální oběti. Spolu se Sarah Kellenovou byla miliardářovou pravou rukou.

Ta zajišťovala rozvrh jednotlivých „masáží“. Slovenka byla Epsteinovi k dispozici 24 hodin denně, za což ji také náležitě finančně odměňoval. Po obou ženách se po Epsteinově zatčení slehla zem.

Slova Glorie Allredové v rozhovoru pro New York Magazine potvrdil bývalý státní zástupce Renato Mariotti. „Je pravděpodobné, že vyšetřovatelé budou pokračovat ve vyšetřování případných spoluviníků, kteří jsou do tohoto případu zapojení,“ sdělil.

Proces musí pokračovat i podle kolegy Glorie Allredové Jacka Scarola, který zastupuje další z obětí. „Existují jmenovaní i nejmenovaní spoluviníci, kteří stále musí být postaveni před soud,“ řekl Scarol deníku Miami Herald.

Jedna z Epsteinových spolupracovnic si už ve Velké Británii vyslechla obvinění z obchodování s lidmi. Britka Ghislaine Maxwellová podle policie stejně jako Marcinková pro zvráceného miliardáře sháněla oběti. Maxwellová vinu popírá.