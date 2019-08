Miliardář, který čekal ve vazbě na proces, byl nalezen bez známek života ve své cele v sobotu ráno. Strážci se ho snažili oživit, následně byl převezen do nemocnice, jak ukazují fotografie světových agentur. Až tam byl prohlášen za mrtvého. Podle zdroje, na který se odkazuje list The Daily Beast, v posledních hodinách svého života neustále žádal o toaletní papír.

Sebevraždu spáchal tři týdny poté, co byl nalezen s poraněními na krku. Není ovšem jasné, zda si tato zranění způsobil sám, či ho někdo v jeho cele napadl. Následně mu byl nařízen zpřísněný dohled kvůli obavám, že si chce vzít život. Tento zvláštní režim se už ale na Epsteina v čase jeho smrti nevztahoval. Podle zdroje deníku The New York Times skončil už 29. července, agentuře Reuters zase zdroj obeznámený s touto záležitostí sdělil, že mimořádná opatření platila ještě ve čtvrtek.

Podle zdroje, na který se nyní odvolává britský DailyMail, pochybili dva dozorci, kteří ho měli v noci kontrolovat v cele každých 30 minut. Když je vězeň v režimu zvláštního dohledu, probíhají tyto kontroly každých 15 minut.

„Epstein se svěřil dozorcům a spoluvězňům, že se ho někdo pokouší zabít,“ píše s odkazem na další zdroj přímo z věznice DailyMail. Podle toho člověka, který padlého finančníka několikrát ve vězení potkal, sršel jindy rezervovaný Epstein dobrou náladou. „Nic nenasvědčovalo tomu, že by se chtěl zabít,“ tvrdí zdroj. „Z toho, co jsem viděl, to vypadalo, že si na život za mřížemi začíná zvykat a přizpůsobovat se mu,“ dodává.

Než ho před třemi týdny umístili na samotku, sdílel celu s bývalým policistou Nicholasem Tartaglionem,obžalovaným z únosu a vraždy čtyř lidí. Tartaglion byl v cele pod zpřísněným dozorem. Podle jeho právníků byl ex-policista obviněn z toho, že měl v Epsteinově zraněních na krku prsty. Prý proto, že si neustále stěžoval na podmínky ve vězení. Tartaglion naopak tvrdí, že Epsteinovi před třemi týdny zachránil život, když zburcoval stráže.

Následně byl Epstein umístěn na samotku a byl pod neustálou kontrolou dozorců. „Jedl ze země a jeho cela vypadala jako prasečí chlív,“ uvedl pro The Daily Beast nejmenovaný zdroj.

Podle jiného vězně, který poskytl své svědectví pro list New York Post, jež také na své titulní straně přinesl fotku Epsteina na nosítkách při převozu do nemocnice, není možné spáchat v tomto vězení sebevraždu. „Výška stropu je asi tři metry. A na něm není nic, za co by se mohl zachytit. Navíc veškeré textilie jsou pevné asi jako papír. Epstein měl tak 100 kilo, není možné, aby ho provaz z tohoto textilu udržel,“ tvrdí vězeň. „Když jste v bezpečnostním režimu kvůli nebezpečí sebevraždy, oblečou vás do speciální vesty, na posteli vzhledem k jejich konstrukci sebevražda také není možná,“ popsal pro New York Post bývalý vězeň, který strávil ve stejné věznici řadu týdnů. „Na psaní můžete použít pouze gumovou tužku, list papíru vám dají tak jednou za týden. Kontrolují, aby vám nedali nic kovového, čím byste se mohl zranit,“ dodává.

Šestašedesátiletý miliardář čekal v newyorské cele na proces po obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Epsteinovi, který se kdysi přátelil s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem či s bývalým prezidentem Billem Clintonem, hrozilo za údajné sexuální zločiny až 45 let vězení.

Epstein byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Zadržován byl bez nároku na propuštění na kauci, a to ve věznici, která je podle BBC považována za jednu z nejstřeženějších v USA. Ve stejném zařízení pobývá například někdejší šéf Trumpovy předvolební kampaně Paul Manafort.

Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.

Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces s Epsteinem měl začít příští rok. Prokurátoři jej také obvinili z toho, že vyplácel velké finanční obnosy dvěma potenciálním svědkům.

„Ještě než se proti němu začala vést trestní stíhání, byl znám hlavně díky svému bohatství a konexím ve vysokých patrech společnosti. Často se scházel s bohatými a mocnými, včetně prezidenta Donalda Trumpa, bývalého prezidenta Billa Clintona a britského prince Andrewa,“ píše BBC. Trump v roce 2002 Epsteina v rozhovoru s časopisem New York označil za „báječného chlapíka“. Po jeho červencovém zadržení se od něj ale prezident distancoval.