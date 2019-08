Epsteinův (†66) dům hříchů: Hrůzy odhalil po policejní razii

Pedofilní finančník Jeffrey Epstein (†66), který spáchal sebevraždu oběšením v newyorské vazební cele, se už jakémukoliv dalšímu trestu vyhne. V minulosti si odseděl jen 13 měsíců za sexuální zneužívání nezletilých. Byl to ale trest netrest, protože mohl chodit z vězení domů pracovat. K jeho tehdejšímu odsouzení pomohla razie v jeho sídle ve floridském Palm Beach.

V domě hrůzy byl v roce 2005 objeven nespočet předmětů se sexuální tematikou. Šlo o erotické sochy, pomůcky a porno fotografie. Na některých byly zachyceny i čtrnáctileté dívky. Policii tehdy přivedla na stopu žena, která tvrdila, že její nezletilou nevlastní dceru přivedla do Epsteinova sídla starší dívka, aby ho za peníze namasírovala ve spodním prádle.

Dívky z fotek svědčily

Po výsleších svědků a svědkyň, z nichž některé byly dívky z fotografií, byl nakonec Epstein v roce 2008 odsouzen k 18 měsícům vězení. Sám se přiznal. Jenže jeho tým elitních právníků mu vyjednal neskutečné podmínky. Epstein měl propustky kvůli práci, takže se vlastně chodil do vězení jenom vyspat. Z trestu si nakonec odpykal pouhých 13 měsíců.

Detaily smrti miliardáře Epsteina: Cela jako prasečí chlív, jedl ze země a nekončící WC potřeba, tvrdí spoluvězni

Po propuštění z vězení však dalších obvinění během následujících let přibývalo a přibývalo. Nakonec ani všechny peníze světa nestačily vlivnému muži, mezi jehož přáteli měli podle Bloombergu figurovat prezidenti Donald Trump, Bill Clinton, anglický princ Andrew nebo herec Alec Baldwin, aby neskončil ve vazbě. Zatčen byl 6. července letošního roku poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do USA z Francie.

Napodruhé mu sebevražda vyšla

Nyní už věděl, že mu teče do bot. Před třemi týdny se poprvé pokusil o sebevraždu. Stráže ho v cele našli v bezvědomí se zraněními na krku. Od té doby byl umístěn do cely přezdívané „sebevražedná hlídka“, kde se vězeň má kontrolovat každou chvilku. Přesto se Epsteinovi podařilo se zabít. Jak je to možné, je nyní předmětem rozsáhlého vyšetřování. Oběti pedofila jsou rozhořčeny, že se soudu nedožil.