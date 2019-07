Nevyjasněná vražda dětské miss: U fotografa našli pedofilní porno!

Smrt malé královny krásy JonBenét Ramseyové šokovala celý svět. Šestiletou holčičku našel její otec v roce 1996 mrtvou ve sklepě jejich rodinného domu. Strážci zákona dlouhé dvě dekády neměli nic, čeho by se mohli v případu chytit. Až do teď! U Randyho Simonse (66), který byl dívčin dvorní fotograf, se našla dětská pornografie. Přítelkyně rodiny věří, že právě on by mohl být vrahem JonBenét!

Od vraždy JonBenét Ramseyové uplynulo již dlouhých třiadvacet let. Bezvládné tělo dětské miss nalezl na druhý svátek vánoční ve sklepě rodinného domu její otec John Ramsey. Poté, co na místo činu přijela policie, vedle těla holčičky našla garotu (popravčí nástroj, pozn. red.) vyrobenou z nylonové šňůry a štětce. Pitva později prokázala, že dívka zemřela na frakturu lebky a uškrcení. Strážci zákona však na místě činu nenalezli důkazy, které by je mohly dovést k vrahovi. Případ se proto táhl přes dvacet let.

Záhadná smrt dětské miss (†6): Podaří se případ vyřešit po více než 22 letech?

Policisté z města Boulder v Coloradu byli dlouhá léta kritizováni kvůli neschopnosti dopadnout vraha a případ uzavřít. Jak se však nyní zdá, případ by mohl být znovu otevřen. Objevily se totiž nové důkazy, které kriminalisty přivedly znovu k Randymu Simonsovi. Strážci zákona u něj nalezli dětskou pornografii. Právě Simons byl dvorním fotografem malé JonBenét. Rodina si tehdy přála, aby měla malá modelka profesionální fotografie a tak jim rodinná přítelkyně a švadlena Pamela Griffinov dala na něj kontakt.

Strážci zákona ho tehdy již vyslýchali, nenašli však nic, čím by ho mohli spojit s vraždou JonBénet. „Už si nevzpomenu, co mi řekl, když jsem se s ním tehdy poprvé viděl. Nezáleží totiž na tom, koho vyslýcháme, nikdy nám na poprvé neřeknou celou pravdu,“ uvedl detektiv Steve Ainsworth, který vyslýchal Simonse v roce 1997. „Jestliže fotil dětské porno, pak to dělal delší dobu. Zřejmě nechtěl, abychom se to tehdy dozvěděli. Co dalšího nám neřekl? Budu chtít, aby s ním vyšetřovatelé promluvili, prošli mu počítač a telefony, nahraná média, všechno,“ dodal.

Smrt dívek (†18 a †19) pod koly vlaku na Prostějovsku: Spáchaly sebevraždu, uzavřela policie

Simons fotil malou JonBenét v roce 1995 a to dokonce i u jejího domu v Boulderu. Navíc Pamela uvedla, že se Simons po smrti začal chovat divně. Začal se jí stranit. „Randy mi občas telefonoval, aby mi řekl o manželských trápeních, ale po smrti JonBenét se začal chovat divně. Začal říkat věci jako, že má pocit, že policie si myslí, že je nějakým způsobem zodpovědný za smrt JonBenét a on nemůže dokázat, že to neudělal, jelikož nemá alibi na první svátek vánoční 1996,“ řekla Pamela, která ho podezřívala od chvíle, kdy uviděla fotografii s její dcerou.