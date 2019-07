Záhadné zmizení ženy před 37 lety: Policie našla ostatky v jímce na pozemku, kde žila s manželem

Patří tyto lidské ostatky jí? Před 37 lety zmizela tehdy pětadvacetiletá Brenda Venablesová z domova v anglickém městečku Kempsey. Nikde po ní nebylo ani stopy. Manžel říkal, že ji sice trápily deprese kvůli chřipce, ale jinak prý nechápal, co by se jí mohlo stát. Nyní byly na někdejším pozemku páru nalezeny lidské kosti v jímce.

Policie podle Daily Mailu potvrdila nález ostatků s tím, že jejich analýza, která má určit, komu patřily, proběhne příští týden. V roce 1982, kdy Venablesová zmizela, vedla v Kempsey mateřskou školku. Její manžel David Venables, kterému je nyní už 86 let, měl nedaleko vepřín.

Manžel: Nemám k tomu co říct

Po zmizení ženy pozemek prodal a odstěhoval se o necelé dva kilometry dále. „Nemám k tomu co říct,“ reagoval Venables na dotaz ohledně nálezu kostí v jímce. V souvislosti se zmizením své ženy nebyl nikdy obviněný ani podezřelý. Příbuzní ženy jsou z nového poznatku z vyšetřování překvapeni.

„Nedočkali jsme se žádného vývoje během 37 let. A najednou dojde k takovému zásadnímu vývoji. Je toho hodně k vstřebání,“ prohlásili. „Bankovní účet Brandy zůstal nedotčen a poté, co zmizela, ji nikdo nikde neviděl,“ dodali. I když nyní mlčí, v roce 1982 se Venables rozpovídal pro Worcester Evening News.

Zmizelá žena měla deprese

„Nikdy nic takového předtím neudělala. Nemám nejmenší ponětí, co se s ní stalo. Nemohl jsem ani na chvíli zamhouřit oči od doby, co zmizela. Modlím se a doufám, že je v pořádku,“ prohlásil tehdy. Prý jeho ženu sužovaly deprese z onemocnění, ale to bylo vše.