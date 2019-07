Pohřeb maminky tří dětí, zavražděné jejich otcem: Kněz nad rakví popsal vraždu!

S rychnovskou rodačkou se vedle nejbližších přišly rozloučit na dvě stovky přátel a známých. Do smuteční síně vstupovali za zvuku melodií hraných klavírem a violoncellem, kterým se prolínal zejména pláč jejích třech potomků.

Fotky z alba, ale bez táty

Po položení květin k rakvi s bílými růžemi se stuhou od dětí s nápisem „Milované mamince“ sledovali na obrazovce fotografie ukazující průřez životem zesnulé Heleny D. Byla na nich jako miminko, dospívající slečna, studentka ekonomie i dospělá žena. Se svými rodiči, dětmi i kamarády.

„Jen jediný člověk na nich nebyl. Její manžel. Nikdo by se nemohl dívat na člověka, který ji připravil o život,“ řekl jeden ze smutečních hostů. Během prohlížení snímků zněly písně od Ivety Bartošově, skupiny Queen, Lucie Vondráčkové či na přítomné asi nejemotivněji působící skladba Pro mámu od skupiny Holki. Její text Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe, vystihoval asi nejlépe to, co by Heleně D. její dcery a syn rádi sdělili.

Promluva o životě i vraždě

I když se rozloučení odehrávalo ve smuteční síni, obřad byl křesťanský. Kněz nejprve přečetl text od rodiny o Heleně D. a poté se věnoval církevní části, po níž následoval smuteční průvod za rakví nesenou k uložení do hrobu na zdejším hřbitově.

Hovořil o tom, že Helena milovala hudbu, tanec, slunce a moře, ale ze všeho nejvíce svoji rodinu, kterou její choť bohužel i tyranizoval. „Nesčetněkrát mu odpustila, než události došly do bodu, kdy řekla dost,“ znělo z úst kněze. „Když s manželem chtěla řešit rozvod, zákeřně zezadu ji střelil do hlavy,“ uzavřel svoji řeč o životě Heleny D.

Už týden za mřížemi

Miloslav D., který pracoval v minulosti jako novinář, svoji choť zavraždil minulý čtvrtek v restauraci na náměstí v Rychnově nad Kněžnou po hádce kvůli rozvodu, se kterým se nemohl smířit. Před tím prý dlouhodobě ženu i děti tyranizoval. Muž poté počkal na příjezd policie, které se k vraždě přiznal. Od soboty je ve vazební věznici v Hradci Králové. Hrozí mu až 18letý trest.