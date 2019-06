Zrůdní rodiče utýrali 9měsíční Blanku: Zlomené žebro jí propíchlo srdce!

Obyvatelé polského města Olecko jsou v šoku po hrůzostrašné vraždě malé Blanky (†9 měsíců). Nad tím, jaké hrůzy se podle policie dopustili Anna W. (37) a Grzegorz W. (45), zůstává rozum stát. Rodiče malé holčičky si ani nezaslouží, aby je nazývali lidmi. Protože jenom bezcitný zvrhlík by dokázal své vlastní dcerušce způsobit takové utrpení. Devítiměsíční Blanku rodiče podle obvinění mučili tak, až jí zlomili žebro, které jí propíchlo srdíčko. Ještě předtím ji někdo znásilnil.

Podle informací polského deníku Fakt matka dívenky nepracovala a měla problém s alkoholem i drogami. Její manžel byl zaměstnaný na pile. Anna W. má ještě další tři děti s dvěma předchozími partnery. Všechny žijí se svými otci.

„Hoď si to! Chcípneš!“ Údajného vraha Kristiny (†10) vítali spoluvězni řevem a skandováním

Případ vyšel najevo minulý pátek. Okolo osmé hodiny večer policii kontaktoval advokát manželů W. a oznámil, že v jejich bytě leží mrtvé dítě. Policisté rodiče zadrželi a vyšetřovatelé začali sbírat otřesná fakta o krátkém a bolestném životě Blanky.

Měsíc po narození Rodinný soud odebral Blanku rodičům a umístil ji do náhradní rodiny. V březnu 2019 se však vrátila do svého původního domova. Rozhořčení sousedé tomu nemohou uvěřit. „Kdo jí dal dítě?! Vždyť je to narkomanka a psychopatka! Možná léky odstavila a měla absťák.“ Ubodat Davídka (†7) otci nařídil vnitřní hlas, myslí si psychiatr Cimický. Unikne vrah trestu?

„Případ je skutečně šokující,“ přiznává místopředsedkyně Okresního soudu v Olecku Agnieszka Węglicka Bogdanová. „Soudní kurátor se potkával s matkou dítěte velmi často a nezaregistroval žádné známky násilí. Dítě se rozvíjelo správně a bylo vidět, že matce záleželo na tom, aby zůstalo v její péči. Dokonce zahájila odvykací kúru a byla pod dohledem terapeuta, lékaře i psychiatra. V bytě kurátor nepostřehl, že by matka zanedbávala rodičovské povinnosti,“ dodala místopředsedkyně.

Výsledky pitvy maličké Blanky jsou však hrůzostrašné. Na jejím tělíčku nebylo místa, které by neneslo známky týrání. Měla rovněž poškozený konečník a pohlavní orgány. Prokurátor obvinil rodiče z mimořádně kruté vraždy. Zatím skončili na tři měsíce ve vazbě, za jejich čin jim však hrozí doživotí.