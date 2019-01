Mladá dívka (13) utekla únosci: Nejdřív jen mlčela, nejedla ani nepila, líčí její zachránkyně

V polovině října zmizela Jayme Closs (13) z domu svých rodičů ve městě Barron v americkém státě Wisconsin. Unesl ji jednadvacetiletý mladík, jenž zavraždil její rodiče. Po třech měsících věznění se jí podařilo uprchnout a vyhledat pomoc. Svého únosce identifikovala a policie jej už zadržela. Dívka je nyní v péči svých prarodičů. Její stav se pomalu zlepšuje. Zpočátku to s ní ale nevypadalo vůbec růžově.

Dlouhé tři měsíce držel ve svém domě uprostřed lesů jednadvacetiletý Jake Thomas Patterson mladičkou Jayme Closs (13). Tu unesl z jejího domu ve městě Barron poté, co zastřelil její rodiče Jamese (†56) a Denise (†46) Clossovy. Minulý týden se dívce zázrakem podařilo uprchnout a vyhledat pomoc. Vše potom ohlásila na policii.

Dívka (13) utekla únosci, který zabil její rodiče. „Je to hrdinka,“ smekl šerif

Dívku objevila v okrese Douglas County, asi 100 km od jejího bydliště, Američanka Jeanne Nutter, která zrovna venčila svého zlatého retrívra. Jayme na ni volala, že neví, kde je. Celostátní pátrací akce byla v té době v plném běhu a žena ji okamžitě poznala. Neprodleně informovala policisty. Nabídla dítěti jídlo i nápoje, ale Jayme zpočátku všechno odmítala.

Kriminalistům ovšem Jayme poskytla o únosci detailní informace. Díky nim se jim podařilo dopadnout pachatele ve chvíli, kdy po Jayme pátral ve svém autě. Obvinili jej z dvojnásobné vraždy a z únosu.

Jaký měl vrah motiv, se vyšetřovatelům dlouho nedařilo zjistit. „Je to otázka za milion,“ řekl jen médiím šerif Chris Fitzgerald. Ukazuje se však, že skutečným cílem zločinu byla právě mladá dívka.

Jayme vraha podle vlastních slov neznala a neměl ani žádnou spojitost s jejími rodiči. Jeho jednání ale neslo známky plánování. „Zdá se, že Patterson šel v říjnu do domu Clossových s úmyslem unést Jayme a že udělal vše, co pro to bylo nutné, včetně vraždy jejích rodičů,“ doplnil Fitzgerald.

Od té doby, co se zachránila, žije Jayme u své tety. Dívčin dědeček Robert Naiberg pověděl, že se dítěti už daří dobře a že má výjimečně silného ducha. Místní návštěvníci kostela v neděli řekli, že jejich modlitby byly vyslyšeny, když vrahovi utekla. „Máme velkou radost. Sotva bychom mohli být šťastnější,“ potvrdila místní obyvatelka Mary Haas.