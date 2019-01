»Pumpa smrti« u Nelahozevsi je znovu otevřena! Díra po kulce připomíná tragédii

Pachatelé, kteří před měsícem chladnokrevně zastřelili ženu, jež pracovala na čerpací stanici u Nelahozevsi, se stále pohybují na svobodě. Navíc jsou ozbrojení a nebezpeční. Policisté doposud netuší, zda se jedná o dva muže nebo smíšenou dvojici.

Provoz benzínové pumpy se již obnovil, ale má omezenou pracovní dobu do 11 hodin do večera. Na místě nešťastné tragédie se nadále nachází několik svíček jako vzpomínka na všemi oblíbenou Janu. Obsluha stanice se má stále na pozoru. „Dneska se to může za bílého dne stát kdekoliv. Já si to vůbec nepřipouštím, protože to bychom nemohli dělat nic,“ řekla TV Nova zaměstnankyně na čerpací stanici.

Útok lupičů připomíná dodnes rozbitá klika a otvor ve dveřích, pravděpodobně od kulky. Po vrazích však jako kdyby se slehla zem. Podle sdělení některých obyvatel by mohli pachatelé pocházet z nedalekých Kralup nad Vltavou, mohlo dokonce jít o někoho, koho zavražděná čerpadlářka znala.

Policie již zadržela několik lidí odpovídajících popisu. Zatím však nešlo o hledané pachatele. „Středočeští kriminalisté intenzivně prověřují okolnosti tohoto případu a věnují mu zvýšenou pozornost,“ dodal policejní mluvčí Středočeského kraje Zdeněk Chalupa.