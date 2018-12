Utajený pohřeb zavražděné pumpařky Jany (†58): Smutek jen pro zvané

Video Policie zveřejnila video z čerpací stanice Veltrusy. - Policie ČR 720p 360p REKLAMA

Rodina si přála obřad jen v nejužším kruhu, nezveřejnila ani parte. Smuteční události se zúčastnilo na šedesát lidí. „I do síně měli přístup jen pozvaní hosté,“ potvrdil Blesku vedoucí Podřipské pohřební služby Vlastimil Čtverák s tím, že bez pozvánky do síně nemohl pustit ani ty, kteří tvrdili, že jsou kolegové zavražděné ženy.

Rozloučení trvalo 15 minut

Na poslední cestu široko daleko oblíbenou Janu Š. doprovodil manžel s dětmi. Dorazila také Jaroslava Smetanová, starostka obce Vražkov, kde rodina žije. Během patnáctiminutového rozloučení zazněl krátký proslov, skladby Měl jsem rád a mám od Karla Gotta a Who Wants to Live Forever, tedy Kdo by chtěl žít věčně od skupiny Queen.

Poté se rodina, doprovázená jen několika nejbližšími, odebrala domů. Smutek na ní byl vidět. Prožívají jedno z nejhorších období svých životů. Žena byla chladnokrevně zavražděna na svém pracovišti v pondělí. Na čerpací stanici vnikli dva maskovaní muži, z nichž jeden okamžitě bez váhání na ženu vystřelil a zabil ji.

Nový důkaz

Policie po nich usilovně pátrá. Strážci zákona oznámili, že mají stopu po pachatelích. Jde o zjištění o batohu. „Kriminalistům se podařilo ustanovit batoh, který měl jeden z pachatelů v době přepadení. Jedná se o batoh značky Dakine v kombinaci červené a šedé barvy s bílým nápisem ve spodním pravém rohu vnější kapsy,“ řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

„S ohledem na skutečnost, že se nejedná o běžný batoh, kriminalisty zajímají informace v souvislosti s výskytem tohoto batohu u osoby pachatele,“ dodal mluvčí. Policisté přitom již dříve uvedli, že mají kuklu, která s největší pravděpodobností patřila jednomu z pachatelů