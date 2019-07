Žena (24) téměř uřízla hlavu bratrovi (†19): Učebnicový příklad sebeobrany, očistil ji soud

Pražský vrchní soud pravomocně očistil ženu (24), která loni v květnu nožem zabila bratra (†19) 13 ranami nožem do krku. Obviněná totiž jednala v sebeobraně, když se před agresivním mužem snažila ochránit sestru, kterou napadl. Informoval o tom deník Právo.

Byla to hororová scéna. Mladík, který podle rozsudku dlouhodobě tyranizoval své příbuzné, osudného dne napadl svou sestru v seníku u domu nedaleko Kralup nad Vltavou, kde rodina bydlela. V ruce držel nůž, mladou ženu zaklekl a bůhví, co by se dělo dál, kdyby zápasící dvojici neslyšela jejich sestra.

Ta rychle přiběhla do seníku, mladšího bratra odzbrojila a držela mu ruce, aby jimi nemohl hýbat. Pak popadla nůž a začala ho bodat do krku. Zasadila mu celkem 13 ran a podle informací agentury Aktu.cz mu téměř oddělila hlavu od těla. Agresivní mladík neměl šanci přežít a vykrvácel.

Žena byla obviněna ze zabití, hrozil jí tedy nižší trest, než by tomu bylo v případě obvinění z vraždy. Středočeský krajský soud obviněné uložil nejpřísnější možnou podmínku, totiž tři roky odnětí svobody s odkladem na pět let. Po odvolání obžaloby i obhajoby případ převzal Vrchní soud v Praze. Ten se nakonec přiklonil na stranu obžalované.

Žena se hájila tím, že jednala v nutné obraně. Když navíc viděla bratra klečet nad sestrou s nožem v ruce, nevěděla, jestli není napadená zraněná.

„Je bezpečně prokázáno, k jakým útokům z jeho strany docházelo, přičemž k poslednímu takovému incidentu došlo jen několik dní předtím, kdy poškozený sestru pronásledoval s nožem a vyhrožoval jí takovým způsobem, že byla nucena se před ním ukrýt do sklepa,“ stojí ve verdiktu, jehož znění získal deník Právo.

Obžalovaná podle soudních znalců jednala ve stavu vystupňovaného afektu, kdy se člověk soustředí jen na obranu. Soud případ označil za „takřka učebnicovou ukázku jednání zakládající nutnou obranu, a to i právě z hlediska přiměřenosti“.