Záhadná smrt dětské miss (†6): Podaří se případ vyřešit po více než 22 letech?

Vánoce byly u Ramseyových ve městě Boulder dosud krásné a poklidné. Nikdo si nedokázal ani v nejhorší noční můře představit, jak tragicky dopadnou. Santa Claus přinesl JonBenét dětské kolo, ze kterého byla nadšená. Dívenka z něj měla velkou radost, ale nestihla si ho nikdy pořádně užít, informoval Mirror.

Po dni stráveném u rodinných přátel byla velmi unavená. Spící dítě odnesl na Štědrý den otec John Bennet Ramsey (75) do postýlky. To bylo naposledy, kdy holčičku viděl někdo z rodiny živou. O osm hodin později byla na 1. svátek vánoční objevená mrtvá.

Mrtvolka pod bílým prostěradlem

Pod bílým prostěradlem ji ve sklepě našel uškrcenou zdrcený otec. Dívka měla svázané ruce a k tomu proraženou lebku. Kromě zavražděné holčičky, byl v domě jen její otec, matka Patsy Ramsey (†49) a bratr Burke Ramsey, kterému bylo v té době pouhých 9 let. Dívka (16) z Nymburska vysílala sebevraždu živě po internetu

Podezření okamžitě padlo právě na rodiče. Kromě mrtvolky dětské miss byl nalezen ručně psaný dopis s žádostí o výkupné, které mělo činit v přepočtu 2,6 milionu korun. Papír, na kterém byl požadavek napsán, pocházel ze zápisníčku, který měla někdejší misska Patsy u telefonu.

Podezření se tak pomalu začalo přesouvat na matku. Expertka na písmo Cina Wong podrobila v roce 2000 dopis rozboru a zjistila na 200 podobností s písmem Patsy. Výkupné, které údajný únosce chtěl, bylo navíc ve výši ročního platu jejího manžela, což bylo více než podivné.

Devítiletý vrah?

Rodiče byli naplno zbaveni podezření v roce 2008 díky testům DNA. Jenže ještě v témže roce, co byla JonBenét zavražděna, začal být z činu podezřelý i její starší bratr Burke. I když byl pouze devítiletým chlapcem, objevily se o tom divoké spekulace. Jana bodla na Silvestra přítele Vladimíra (†55) do srdce! Neměla lehké dětství, říkají sousedé

Údajně měl svou sestřičku zabít a jeho rodiče ho pak prý kryli, protože šlo o jejich jediné dítě. I Burkeho zprostily veškerých obvinění testy DNA. V roce 2016 vystoupil bratr zavražděné v televizní talk show Dr. Phila, kde promluvil o hrůzách ze ztráty JonBenét i z falešných obvinění.

„Nevím, co k tomu říct, protože vím, že se to tak nestalo. Někteří lidé dokonce říkali, že není fyzicky možné, aby to udělal devítiletý. Nenašli žádné důkazy, protože jsem to neudělal,“ prohlásil. Rodinu zasáhla v roce 2006 tragédie, když zemřela Patsy na rakovinu vaječníků.

Podezření padlo na pedofila

Burke prohlásil, že si vždy v dospělosti myslel, že jeho sestru zavraždil pedofil. „Tak trochu jsem si vždy myslel, že to byl pedofil, který ji viděl na jedné ze soutěží krásy a vplížil se dovnitř (domu), kdo ví,“ řekl u Dr. Phila. Jedním z podezřelých byl i usvědčený pedofil Gary Oliva (54). Vražda expolicisty Róberta Remiáše (†25): Posun ve vyšetřování po 22 letech

Pohyboval se totiž v okolí domu rodiny Ramseyových. Nyní se Oliva přiznal v dopisech psaných z věznice, kde si odpykává desetiletý trest za zneužívání dítěte, svému kamarádovi. JonBenét prý zavraždil omylem.

„Nikdy jsem nemiloval nikoho tak jako JonBenét. Nechal jsem ji vyklouznout, rozmlátit si hlavu vedví a sledoval jsem ji umírat. Byla to nehoda. Prosím, věř mi. Ona nebyla jako ostatní děti. Zemřela při nehodě, ale je to moje vina,“ napsal. Pedofila nyní čeká soud.