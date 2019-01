Tělo mladičké modelky (†19) nalezli nacpané v kufru: Policie podezírá Turka! Utekl za hranice

V pátek nalezli obyvatelé ukrajinského města Dnipro polonahé tělo devatenáctileté studentky a občasné modelky Darji Bilous. Bylo nacpané do cestovního kufru, jejž podle svědků pětice mužů vyhodila do kontejneru. Vyšetřovatelé na mrtvém těle objevili stopy násilí způsobené škrcením a údery tupým předmětem. Podle posledních informací policie už identifikovala podezřelého z vraždy.

V pátek okolo 10 hodin večer zahlédli svědci ve městě Dnipro skupinu asi pěti mužů, kteří přivezli kufr, který vyhodili do kontejneru. Když odjeli, šel se do popelnice podívat místní bezdomovec a zažil šok. V kufru totiž bylo nacpané tělo dívky svlečené do půl těla. Neslo stopy po škrcení a úderech tupým předmětem. Zjistilo se, že jde o příležitostnou modelku Darju Bilous (†19), jež studovala na místní vysoké škole.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený ДНЕПР • DNEPR 18+ 🖤 (@hyevuy_dnepr),Led 5, 2019 v 3:20 PST

Případ začala vyšetřovat policie, která podle informací serveru Dněpr večernij již identifikovala možného viníka. Podle zpráv ze sociálních sítí má být vrahem Turek, kterému se patrně podařilo z Ukrajiny utéct zpět do své rodné země. Měl by být však v hledáčku Interpolu. Další pachatelé se však mají nadále skrývat v Dnipru. Obžaloba odmítla poskytnout podrobnější informace kvůli nedostatku důkazů. Rovněž by mohly zapříčinit nežádoucí chování dalších podezřelých.

Polonahé tělo modelky Darji (†19) bylo složené v kufru: Vrazi ho hodili do popelnice

Dívka měla údajně na Silvestra slavit v Kyjevě. Pár dní nato s ní ostatní ztratili spojení. V pátek 4. ledna zpozorovali svědci skupinu mužů s kufrem, v němž se později objevilo modelčino tělo.