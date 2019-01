Strážník z Vysokého Mýta zastřelil ochranku diskotéky: Vyhýbal se vězení, museli ho odvézt policisté

Přes dva roky se vyhýbal nástupu do vězení na 15 let za vraždu potrestaný vysokomýtský strážník Pavel Koblížek (46). Odmítl do ní jít i po vyčerpání podávání odporu proti rozsudku, a proto ho zatkla policie.

„Mohu potvrdit, že ve středu dopoledne došlo ve Vysokém Mýtě k vykonání příkazu Krajského soudu v Hradci Králové k dodání muže do výkonu trestu odnětí svobody,“ sdělila mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková. „Vše proběhlo v klidu,“ dodala. Podle soudu Koblížek dostal výzvu k nástupu do vězení do 10 dnů celkem dvakrát, než byl na konci prosince vydán příkaz k jeho zadržení. Teď je ve vazební věznici, odkud by měl být převezen do basy, kde si odpyká trest.

Nezachránil ho ani ministr

Před zatčením se Koblížek proti rozsudku odvolával, podal i dovolání a stížnosti k Nejvyššímu i Ústavnímu soudu a mnohokrát žádal o odklad kvůli vážné nemoci. Loni se ho dokonce zastal dosluhující ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který žádal prověřit podezření na porušení zákona.

Nepustili ho na diskotéku, tak střílel

Incident se odehrál v prosinci 2014. Opilý Koblížek se podle spisu domáhal vstupu na diskotéku. Obsluze ukazoval odznak strážníka a se společníky požadoval vstup zdarma. Ochranka je ale dovnitř nepustila. Muži začali odcházet a jeden z nich zřejmě dovnitř nastříkal pepřový sprej.

Lidé z klubu pak Koblížka se společníkem začali pronásledovat, chtěli, aby kvůli dořešení incidentu počkal na příjezd přivolané městské policie. Podle Koblížka se chovali agresivně, proto jednou vystřelil do vzduchu a následně zbraň obrátil proti svým sokům. Jeden člověk na následky zranění na místě zemřel, další utrpěl zranění.