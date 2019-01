Vražda čerpadlářky Jany v Nelahozevsi: Přepadli ji podruhé a stříleli skrz dveře!

V noci ze 2. na 3. prosince 2018 vnikli na čerpací stanici nedaleko Nelahozevsi dva lupiči s úmyslem brát, co nebylo jejich. Během zločinu zastřelili obsluhu pumpy, osmapadesátiletou Janu S. (†58). Nyní vyšlo najevo, jak k osudné tragédii vlastně došlo. Ubohá žena podle všeho vůbec nemusela zemřít!

„Právě venku domyla stojany, za provozu přes den to dělat nemůžeme. Na to nemáme čas, kolik je tu zákazníků. Takže se myjí saponáty vždy při noční směně,“ řekla iDnes zaměstnankyně čerpací stanice. „Jana vešla dovnitř, pod pult postavila kýbl s vodou a nejspíš šla zavřít vchodové dveře. Dělala to tak vždycky, byla opatrná,“ doplnila kolegyně zavražděné ženy.

Osudný večer ale bylo vše jinak. Jana S. nestihla dveře včas uzamknout a právě toho lupiči využili. Přesně ve 2: 26 podle kamerových záznamů vběhli na benzinku, rozrazili dveře a jeden z nich bez váhání vystřelil. Jana se sice stačila schovat v malém skladu poblíž pultu obsluhy, obyčejné interiérové dveře ale projektil nemohly zastavit. Nebohou ženu zasáhl do ramene.

Sama střelná rána by ale ženu patrně nezabila. Podle názoru kolegů se čerpadlářka při pádu udeřila do hlavy a upadla do bezvědomí. Nakonec totiž podle informací uveřejněných iDnes měla vykrvácet.

Lupiče stav postřelené ženy nezajímal. Možná ji ještě mohli zachránit, ale oni rychle popadli kasu, cigarety, pár dalších drobností a utekli. Jeden z nich podle kamerového záznamu dokonce ještě nakoukl za dveře skládku, kde bezpochyby nemohl přehlédnout bezvládně ležící oběť, ponechal ji ale na místě jejímu osudu. Celá situace se seběhla během čtyř desítek sekund.

„Jana se přitom zavírala vždycky, byla pedant, velmi důsledná. Zvláště potom, co ji tady už jednou přepadli,“ prozradila zaměstnankyně pumpy.

Čerpací stanice byla již uvedena do provozu. Řemeslníci nasadili nové dveře a mimo to se na pumpě navenek mnoho nezměnilo. Jen doba provozu. Nyní je otevřeno v pět ráno a v jedenáct večer zavírá. Nově je napojena na pult centralizované ochrany. Díky tomu může obsluha stanice pomocí nouzového tlačítka přivolat pomoc. To už ale Janě nepomůže, pachatelé navíc stále nejsou v rukou zákona.

I přes velkou snahu policie a okamžité zveřejnění všech záznamů se prozatím nepodařilo nikoho zadržet. Kriminalisté pracují s několika variantami podezřelých, některé z nich dokonce počítají s tím, že spolupachatelem mohla být i žena. Podle policejního mluvčího Zdeňka Chalupy do teď kriminalisté shromáždili na stovky různých oznámení o možných pachatelích. Žádné z nich však dosud nepřineslo ovoce.

