Vražda v Kladně: Ženu (†76) měl zabít partner (59), z bytu se podle sousedů linul nesnesitelný zápach

Vražda se odehrála ve třetím patře panelového domu v ulici ČSA v Kladně. Policisté dostali informaci o vraždě ve čtvrtek 3. 1. ve večerních hodinách od její dcery, která se po mamince sháněla už delší dobu.

Na místě podle posledních zpráv policie zadržela i hlavního podezřelého, devětapadesátiletého muže, který s ženou žil.

„Oběť a zadržený muž byli ve vztahu druh a družka. Pro objasnění smrti byla nařízena soudní pitva a v dané věci zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, za což pachateli hrozí v případě prokázání viny a odsouzení trest odnětí svobody v délce trvání deset až osmnáct let,“ potvrdil nález mrtvoly pro Kladenský Deník krajský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Deník také uvedl, že byla oběť nalezena v posteli. Už krátce po vraždě se na svět vyrojily informace, že byla žena zabita tupým předmětem a následně zastlána do postele.

Jak vypověděli sousedé, pár podle nich v posledních pár letech problémy s pitím.

„Je to smutné. Křik a hádky byly u nich v bytě na denním pořádku. Někdy jsem viděla z okna, jak pán ženu vede z hospody a ona sotva šla. Chodili vedle do Pivní pomoci,“ řekla pro DENÍK jejich sousedka. „V našem domě bydleli asi patnáct let. Paní bývala kdysi fajn, prodávala vedle na trhu květiny. On pracoval, myslím, jako zedník. Pak se ale její stav zhoršil, nemohla už pořádně na nohy,“ doplnila.

Podle sousedky žena v poslední době skoro vůbec nevycházela z bytu, po domě se navíc prý začal od jejich dveří linout podivný zápach. Několikrát tu také dotyčná viděla dceru zavražděné ženy s partnerem. Do bytu se údajně několikrát nedostali, když jim pak po delší době konečně otevřel partner oběti, ihned zavolali policii s výkřiky, že se v bytě něco stalo a všude je krev, vypověděla Deníku žena.

Partner zadržený na místě činu je podle informací TV Nova a ČTK již ve vazbě. "Středočeští kriminalisté podle dosud provedených úkonů a shromážděných důkazů zahájili trestní stíhání devětapadesátiletého muže, který je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy," uvedla pro TV Nova mluvčí policie Michaela Richterová.