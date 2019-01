Muž z Rakovnicka se pokusil zastřelit revolverem: Když přežil, nasedl do auta a odjel do Kladna

K bizarnímu pokusu o sebevraždu došlo na Rakovnicku. Muž (54) se pokusil zastřelit revolverem, ale nevyšlo mu to. Zraněný pak nasedl do auta a vyrazil směrem na Kladno.

Do města skutečně dorazil. Zaparkoval na jedné z místních benzinových pump, kde mu byla přivolána pomoc zdravotníků a strážců zákona. Událost potvrdila Blesku mluvčí středočeské policie Markéta Johnová.