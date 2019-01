Vrahovi dvakrát odložili popravu, tak se oběsil v cele: Mozek věnoval vědě

Americká univerzita lékařské školy již nabídku Doziera přijala. Jeho mozek podrobí experti důkladnému zkoumání a pokusí se zjistit, co vedlo muže ke dvěma vraždám. „Je to to, co vždy chtěl. Cítil, že je to správná věc,“ řekl podle britského deníku The Mirror zdroj blízký rodině. Zbytek vrahova těla bude zpopelněn.

Dozier byl odsouzen k trestu smrti za dvě vraždy. V roce 2001 zastřelil Jasen “Griffin” Greena (†26). Trefil ho přímo do hlavy. Jeho tělo bylo nalezeno v plastovém kontejneru. O rok později zabil 22letého Jeremiaha Millera, který byl jeho společníkem při prodeji drog. Nejspíš ho zastřelil, ale mrtvolu pak zohyzdil.

Mrtvolu nechutně zohyzdil

Usekl jí hlavu a všechny končetiny. Při pohledu na tělo se dělalo špatně i zkušeným kriminalistům. Hlavu a ruce se nikdy nepodařilo najít. „Našli jsme ho vyhozeného jako odpadky. Neměli jsme ho ani celého, což je jedna z nejtěžších událostí, která se stala v mém životě,“ prohlásila Millerova matka Kimarie.

Přiznala se k tomu, že neměla nejmenší tušení, že byl zapleten do obchodu s drogami. „Můj syn není naživu a už nebude moci nikoho obejmout, být poplácán po zádech, pít vodu, jíst bonbony, vidět svou rodinu, rozhodovat se za sebe, aby mohl změnit svůj život, nic. Chybí mi,“ dodala Kimarie smutně. Vězni odložili podruhé popravu. Tak se zabil sám

Zabil se poté, co mu odložili popravu

Trestanec v nevadské cele smrti Scott Dozier (†48) spáchal sebevraždu poté, co byla jeho poprava podruhé odložena. Stát ji pozastavil kvůli sporným látkám ve smrtících injekcích, které měly odsouzeným způsobovat nesnesitelné utrpení.

Poprvé měl být Dozier popraven už v listopadu 2017. Nedošlo k tomu ale ani v druhém termínu, který byl stanoven na červen loňského roku. „Život ve vězení není život. Je to jen přežívání. Když mě chtějí zabít, ať už to udělají,“ nechal se slyšet před smrtí.