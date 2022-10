Čapek, který pocházel z Olešnice, se živil jako řezník. Živnost mu ale nevynášela, nechal proto ženu a dítě v Juliánově a vydal se do Vídně. Když se za ním manželka vydala, našla ho už v náručí jiné ženy. Krátce na to zemřela. Čapek se podruhé oženil, ale i druhou ženu brzy opustil.



Na počátku prosince 1864 přišel do Boskovic, kde se seznámil s pacholkem Tomášem Chládkem. Do piva mu míchal kořalku a sám moc nepil. Pak spolu odjeli na plném povozu kukuřice. Když Chládek usnul, Čapek ho dvěma ránami do hlavy zabil.

Kukuřici prodal sám

Řezník se zbavil těla a dojel do Blanska, kde kukuřici prodal. Následně se snažil prodat i povoz s koněm, ale neuspěl. Mezitím byla objevena mrtvola pacholka, jehož totožnost potvrdil jeho zaměstnavatel, který ho už postrádal.

Chladnokrevný vrah Čapek byl vzápětí zadržen. Zemský soud ho 9. října 1865 odsoudil ke smrti provazem, císař rozsudek potvrdil 29. ledna 1866.



Poslední přání

Poprava se konala za velkého zájmu lidí 31. ledna 1866 ve Schwabengasse (dnešní Údolní ulice) v Brně. Podle dochovaných záznamů si delikvent vyslechl z úst soudního rady Misery rozsudek, který přijal s klidem. Naposled si přál kávu, víno a fajfku tabáku.

Na popraviště ho doprovázel 12. batalion polních myslivců. V uzavřeném voze s ním jel duchovní Probus poskytující útěchu a nezbytný dozor. O malou chvíli později mu utáhl kat smyčku kolem krku.

Nechtěná oběť

Při popravě ale nezemřel jen Čapek. Jeden z diváků se tak nakláněl, že spadl z návrší a zemřel. Od té doby byly všechny další popravy přesunuty z běžné ulice do trestnice na Cejlu. Zdejšízdi ale zažily i popravy za 2. světové války i za komunistického režimu především v 50. letech.



Některé byly nadále veřejně přístupné. Naposledy tam byl popraven před 500 návštěvníky obuvník z Tuřan Antonín Zaorálek. Oběšen byl za loupežnou vraždu 16. srpna 1899.

