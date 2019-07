Propuštěný vrah vyřezal oběti (†48) orgány před zraky jejích synů (11). Zabil i svou ženu

Mrazivý případ se odehrál v americkém statě Maine na východním pobřeží Spojených států. 77letý muž zde ubodal sociální pracovnici Kimberly Dobbieovou (†48) před zraky jejích dvou synů. Otřesný čin je přitom velice podobný tomu, který se odehrál v roce 1979 a za který si Albert Flick odpykal 25 let za mřížemi. Na konci sedmdesátých let brutálně ubodal svou tehdejší manželku v přítomnosti její dcery. Píše o tom britský server The Sun.